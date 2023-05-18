«Цирроз печени»: Виктория Боня рассказал о смертельной болезни бывшего мужа Алекса Смерфита

Виктория Боня и Алекс Смерфит. Фото: соцсети.

Бывший муж Виктории Бони Алекс Смерфит несколько лет назад переболел болезнью Лайма. Наследника миллиардера укусил клещ, и долгое время врачи не могли правильно поставить ему диагноз. Боня не раз рассказывала в соцсетях, как Алекс отважно сражался с недугом. Он худел и слабел на глазах, а медики ничем не могли ему помочь.

Но, оказывается, Виктория поделилась не всеми подробностями лечения Смерфита. Некоторые детали она оставила за кадром. Лишь сейчас Боня поделилась с поклонниками своими переживаниями и сообщила, что врачи тогда поставили Алексу еще один тревожный диагноз. У экс-супруга телеведущей обнаружили неалкогольный цирроз печени, от которого, по словам Бони, Алекс чуть не умер.

Телеведущая уверена: с того света Смерфита вытащили ее духовные практики. Боня дружит с перуанским шаманом и периодически участвует в его обрядах.

«Когда Алекс (мой бывший муж) болел, он чуть не умер. И когда я делала церемонию, мне Мадре показала, что ему нужно сделать, чтобы началось выздоровление! И это сработало! Он занялся печенью и просто воспрянул, стал выглядеть здоровым и красивым», - заявила Виктория.

Экс-супруги воспитывают 11-летнюю дочь Анджелину. Фото: соцсети.

Виктория Боня и Алекс Смерфит расстались шесть лет назад, но сохранили теплые отношения. Они вместе заботятся об 11-летней дочери Анджелине. С Алексом Виктория прожила семь лет, причем их совместная жизнь начиналась в России. Но официально свои отношения они так и не оформили. Позже Виктория переехала в Монако, чтобы Анджелина могла постоянно видеться с отцом.

43-летняя Боня не раз говорила, что Алекс, хоть и является сыном ирландского миллиардера, оплачивает расходы на дочь по минимуму. В частности, он платит за кружки Анджелины – и на этом практически все. На все остальное Боня зарабатывает сама.

Виктория уверяет, что благодаря своему заработку в соцсетях она может позволить себе жить за границей на широкую ногу. За месяц она тратит не меньше 15 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей). Эти деньги уходят на аренду жилья, оплату частной школы дочери, оплату бытовых нужд, путешествия и шопинг. По словам Бони, ее бывший довольно скуп и все траты скрупулезно делит пополам.