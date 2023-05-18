«Щеки скоро лопнут»: поклонники не узнали звезду «Великолепного века» на Каннском фестивале

Мерьем Узерли на открытии Каннского кинофестиваля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красавица Хюррем из турецкого сериала «Великолепный век» покорила зрителей своей необычной внешностью. Актриса Мерьем Узерли всегда отличалась тонкими чертами лица и обаятельной улыбкой. Каково же было удивление поклонников, когда они увидели фотографии артистки, приехавшей на Каннский фестиваль. Вместе с другими звездами Мерьем в день открытия прошла по красной дорожке. Вот только узнать ее теперь можно с большим трудом: похоже, актриса слишком увлеклась процедурами красоты.

Похоже, актриса слишком увлеклась процедурами красоты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

39-летняя звезда выбрала для церемонии открытия кинофестиваля достаточно сдержанный образ: длинное черное платье с открытой спиной, распущенные волосы и минимум макияжа. Внимание фанатов привлекло изменившееся лицо Мерьем: выдающиеся скулы и пухлые губы. Видимо, актриса переборщила с филлерами, и из-за этого черты ее лица стали выглядеть по-другому. Поклонники обсуждают в Сети: зачем артистка решила увеличить губы, если от природы они у нее и так были достаточно пухлыми?

«Щеки скоро лопнут», «Что у Мерьем с лицом?», «Выглядит как будто пластику сделала», «У нее и так губы пухлые, зачем ей это надо...», «Боже мой, ее совсем не узнать, что с ней?» - пишут поклонники сериала «Великолепный век».

Поклонники жалеют, что Мерьем так сильно изменила себя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После окончания съемок в исторической телесаге Мерьем вернулась на родину в Германию и сосредоточилась на работе модели. Очевидно, что молодость и привлекательность играют в ее работе ключевую роль, и Мерьем стремится сохранить их любыми способами. Вот только подписчики по всему миру жалеют, что она так сильно изменила свою внешность.

Мерьем родом из немецкого Касселя, ее мама – немка, отец – турок. Актриса живет в Берлине, воспитывает девятилетнюю дочку Лару. С отцом своей дочери, турецким бизнесменом Джаном Атешем, актриса рассталась еще до рождения девочки. Они познакомилась в Стамбуле, когда Мерьем снималась в сериале «Великолепный век». У 48-летнего (на тот момент) миллионера, председателя правления брокерской компании «Martin&Martin» была репутация плейбоя и повесы. Но Мерьем это не остановило. Их роман закончился незапланированной беременностью, узнав о которой, Джан стал настаивать на аборте. Узерли порвала с Атешем, расторгла контракт на съемки в сериале и вернулась в Германию, чтобы родить дочку и растить ее одной.

39-летняя звезда выбрала достаточно сдержанный образ: длинное черное платье с открытой спиной, распущенные волосы и минимум макияжа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2021 году актриса стала мамой во второй раз. Она родила девочку, которую назвала Лили Кои. Мерьем долго скрывала отца ребенка, однако журналисты выяснили: он – американский бизнесмен, работает в Берлине. В ноябре 2022 года Мерьем сообщила, что рассталась с отцом своей младшей дочери после двух лет отношений.