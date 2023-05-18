Три часа бежали от погони: Принц Гарри и Меган Маркл едва не повторили судьбу принцессы Дианы

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: REUTERS

Принц Гарри и Меган Маркл в среду подняли тревогу по поводу более чем двухчасовой погони папарацци за ними по Манхэттену. Пара назвала это преследование катастрофическим и сравнили с погоней, которую устроили репортеры за принцессой Дианой в Париже в день ее гибели в автокатастрофе в 1997 году. Впрочем, полицейские, которым пришлось вмешаться, отмечают, что папарацци в отношении герцогов Сассекских были аккуратны и не представляли реальной угрозы.

Новостью о преследовании «группы крайне агрессивных репортеров» опальная пара сообщила через своего агента. Инцидент случился после того, как они покинули мероприятие в Ziegfeld Ballroom в Мидтауне вечером во вторник.

«Это безжалостное преследование, продолжавшееся более двух часов, привело к многочисленным столкновениям других водителей на дороге, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка», — сообщил представитель Сассексов.

Чтобы скрыться от фотографов, которые ждали Гарри и Меган около четырех часов, вышли из здания через черный ход, где их уже ожидала охрана и три автомобиля.

По городу Сассексы катались около часа, пытаясь избавиться от «хвоста». Затем они сменили машину и пересели в такси. Но поездка продлилась всего 10 минут. После этого Гарри и Меган отправились на еще одной машине уже домой.

Отдуваться пришлось в том числе мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу. Он назвал случившееся «безрассудным и безответственным», припомнив историю трагической гибели Леди Ди.

- Не думаю, что многие забыли, как умерла мама Гарри, - добавил мэр.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе. За машиной гнались несколько папарацци на мотоциклах. Фото: EAST NEWS

Полиция Нью-Йорка проводит расследование инцидента. При этом правоохранители, которые вместе с телохранителями сопровождали пару в тот вечер, настаивают, что Гарри и Меган слишком преувеличивают масштаб произошедшего. Ситуация была нервная, но в целом контролируемая.

- Было много фотографов, которые усложняли передвижение пары. Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в пункт назначения, и в связи с этим не было сообщений об авариях, травмах или арестах, - заявили в полиции.

Фотографы и свидетели в свою очередь говорят, что секьюрити принца Гарри и Меган Маркл вели себя отвратительно, словно это не представители английской короны, а популярные нахальные рэперы. В добавок они сами провоцировали папарацци, мечтавших подловить Сассексов.

На случившееся отреагировали знаменитости. Американская телеведущая Меган Келли назвала погоню «чушью», заметив, что преследование по Манхэттену в течение двух часов невозможна. Пару стали высмеивать в соцсетях, упрекнув их в чрезмерном желании привлечь к себе внимание.

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