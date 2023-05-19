Антифрод-платформа билайн поможет банкам в борьбе с мошенниками

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Пользователям мобильной телефонии билайн из числа финансовых организаций станет доступен новый продукт VAF Incassator. Расшифровать и перевести название можно как «Голосовой антифрод инкассатор». Под антифродом понимают систему проверки, которая призвана бороться с мошенничеством. VAF Incassator поможет защитить уязвимые категории банковских сотрудников от нежелательных вызовов и использования в отношении них методов социальной инженерии — психологического манипулирования.

— Влияние методов социальной инженерии на работников банковской сферы может повлечь катастрофические последствия как для банка, так и для его клиентов. Основным способом защиты от злоумышленников принято считать обучение сотрудников, но схемы, связанные с финансовыми манипуляциями, становятся все более агрессивными, сложными и продвинутыми. В результате — внушительные финансовые потери, как со стороны сотрудников, так и со стороны компаний, — объясняет руководитель по развитию продукта VAF Incassator Виктория Иванова.

Новый сервис разрабатывали на базе антифрод-платформы билайн. Она верифицирует входящие вызовы. Ежесекундно платформа обрабатывает около 5 тысяч запросов, за сутки — 150 млн. Такие статистические данные приводит компания.

С VAF Incassator финорганизация может самостоятельно определять среди сотрудников рисковую группу, которой необходима защита. Например, подключить сервис работникам, которые взаимодействуют с наличными средствами. VAF Incassator выявляет до 99% фрода — данные об эффективности рассчитаны на основе информации, предоставленной клиентами билайн. Остается вероятность отклонения вызовов, которые система сочтет нежелательными по тем или иным причинам.

Прежде чем звонок поступит абоненту, его обработает антифрод-платформа. Она проверит исходящий вызов по нескольким критериям, а после примет решение: разрешить или отклонить соединение, в случае если звонок идентифицируется как нежелательный.

VAF Incassator уже запустили в одном из крупнейших российских банков. С момента начала тестирования — в ноябре 2022 года — на отдельной группе сотрудников банка им не прошел ни один нежелательный звонок.

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