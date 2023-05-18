Шойгу проинспектировал подготовку контрактников в Западном военном округе

Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигонах Западного военного округа. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, на полигонах Западного военного округа.

В сопровождении главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России Олега Салюкова министр прошел по учебным местам на полигоне, посмотрел как работают с личным составом опытные офицеры, что получили боевой опыт в специальной военной операции на Украине.

«Занятия на полигонах организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения», - заявил Салюков Шойгу.

Командир одного из подразделений, проходящих подготовку на полигоне, рассказал министру как проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке и вождению боевой и специальной техники.

Он отметил, что военнослужащие проходят через индивидуальные занятия по работе с современными средствами связи и различными видами оружия. В том числе иностранными.

«В настоящее время на полигонах Западного военного округа осуществляется одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов. После прохождения полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей», - отметили в Минобороны России.