«Убивать русских, стирая кровь со своих клыков»: Зеленский и его окружение зашлись в животном экстазе ненависти

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как известно из одного фильма, "в Ставке Гитлера все малахольные", ну, были такими, а вот в команде Зеленского, похоже, все – упоротые. Которые "испытывают такую неприязнь", что не могут ни кюшать, ни нюхать, ни дышать. Каждый новый день приносит все новые доказательства, что обычных нормальных людей там просто не осталось. То глава военной разведки генерал Кирилл Буданов обещает убивать русских, причем мирных общественных деятелей, журналистов, просто людей, "стирая кровь со своих клыков". Причем, считает все это совершенно нормальным и адекватным человеческим поведением и не стесняется ни своих слов, ни приказов, ни действий.

А то его штатский коллега советник главы Офиса президента Михаил Подоляк буквально пышет дерьмом пополам со злостью. Высказывания Буданова постпредство России при ООН распространило среди участников заседания, и Подоляк прогнозируемо бросился в истерику.

- "Риторика ненависти", — истерически вопит Россия на экстренном заседании ООН. И?... Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего – вы не знаете современных человеческих языков, буквально вопит он. И вопить эту мерзость Подоляке приходится все громче, ведь время традиционного киевского нытья, которое гипнотически действовало на глобальную политику, заканчивается.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Да, представители РФ – государства серийных убийц – несомненно, выплатят все долги. Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически, — продолжает Подоляк, мечтая об уничтожении "москалей". – И хватит использовать ООН – у безусловных военных преступников нет международного права. Просто дождитесь своего звездного часа на трибунале.

Напомним, в конце апреля тот же Подоляк заявил, что Украина "имеет право" уничтожить вся и все, что находится в Крыму и на Донбассе. По его словам, цели на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей для ВСУ — приоритетные, а международное право, дескать, гарантирует уничтожение всего, что там находится, без юридических последствий. Врал, конечно, безбожно, но для него и Зеленского главное, чтобы сами украинцы поверили в такую чушь. Квинтэссенция человеконенавистничества, животный экстаз убийцы.

Можно, конечно, поржать над этим выродком со скошенным узким лбом, который буквально на днях выдавливал из себя с трудом выговариваемы слова: "Мы, мировая элита геополитики"… Можно пройтись насчет логики, когда преступниками объявляют еже до начала суда. Но насчет таких мелочей можно просто не заморачиваться. Важнее, что они переносят с себя, проецируют собственные грехи, извращения и преступления на своих оппонентов и врагов. Потому что они не до конца еще сошли с ума, понимают, что творят зло, но пытаются свалить его со своих плеч на чужую шею.

Если внешний вид Зеленского не оставляет никаких сомнений в том, что он регулярно и настолько активно потребляет вещества, расширяющие сознание, что это уже не скрыть никакими способами, значит, надо обвинить кого-то в России в наркомании. Если они хамят на международных площадках и переговорах, то обвиняют в этом, насмешках и оскорблениях тех, кто к ним относится недостаточно лояльно. Если это украинцы, в том числе, и главари нынешнего режима устраивают убийства, теракты на территории другого государства, издеваются и пытают людей, то надо обязательно попытаться свалить это все на Россию. Если они в своей жестокости повторяют бандеровских упырей, то обязательно постараются, обеляя себя, расчеловечить русских.

- Знаешь, они, конечно, сволочи, но мы ведь старшие братья, накажем, простим и научим уму-разуму, — буквально час назад заявил мне один товарищ, увидев подлые откровения мерзкого Подоляка.

Ну уж нет, дорогие мои. Были братья, да кончились. С этой мерзостью и ему подобными может быть только один сценарий: без всяких прощений и "научений". Только пожизненное. Конечно, в том случае, если не отменят мораторий на смертную казнь. А если скроется, то розыск до фактически подтвержденного конца его подлой и никчемной жизни.

А учить и прощать надо бедный народ, оказавшийся под влиянием этих бессердечных кровопускателей. Отравляющих его мысли, отправляющих «живым мясом» в горнило конфликта. И учащих ненависти с малолетства – не это ли самый страшный из человеческих грехов?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белый дом опозорен, Украина бессильно лжет: Как российская ракета «Кинжал» унизила «лучшую ПВО в мире»

В ночь на 16 мая российской группировкой были нанесены очередные удары по различным объектам на территории Украины. ВСУ моментально откликнулись (подробнее)