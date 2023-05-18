Украинский конфликт выставил США на посмешище: Зеленскому приходится сажать украинцев за съемки этих видео

По данным Минобороны РФ, вечером 16 мая в Киеве были уничтожены РЛС и 5 пусковых установок комплекса Patriot. Фото: REUTERS

Устала банда Зеленского убедительно дезинформировать население. Теперь в ход пошла примитивнейшая брехня.

После сокрушительного уничтожения под Киевом американской зенитной ракетной системой (ЗРС) «Пэтриот» они заявили: этим самым «Пэтриотом» и собственной С-300 Сбито 6 гиперзвуковых «Кинжалов», в саму штатовскую технику ничего не попало, так, маленько поцарапало, починим на месте…

Прелюбопытная деталь: сразу десяти украинцам, которые сумели снять и выложить в сеть ракетную пальбу в небе на Киевом, предъявлены обвинения о «разглашении».

Чувствуется американский почерк - штатовцы крайне болезненно реагируют на все, что подрывает чрезмерно раздутую рекламу их «Пэтриота». Так было и в Саудовской Аравии несколько лет назад, где йеменские повстанцы-хуситы едва не разобрали на кусочки ракетами и беспилотниками крупное нефтехранилище Saudi Aramco. А ведь его охраняли аж 88 самый навороченных «Пэтриотов»! И такая ПВО оказалась дырявой.

После того позорного прокола американцы тоже пытались «заткнуть рот» саудовским СМИ. Но «шило» все равно вылезло из мешка и сразу несколько стран, собиравшихся покупать эти системы резко передумали. Вот и сейчас Пентагон и приказал Киеву пресекать все и всех, кто подрывает авторитет американского оружия.

Американская ЗРС «Пэтриот» на боевом дежурстве. Фото: EAST NEWS

Ну а как подтвердить свою воздушную победу над «всеми сбитыми» российскими «Кинжалами»? Киевские дезинформаторы выложили снимки якобы обнаруженных обломков якобы наших ракет. Над этими фотографиями заливались даже сторонники Зеленского: в одном «обломке» они узнали кусок... водопроводной трубы, в другом - рваные детали доселе неизвестного механизма (кто-то даже распознал в них фрагменты дореволюционного трактора).

Ну а если серьезно, то даже если и будут найдены какие-то осколки «Кинжала» там, где раньше был «Пэтриот», то это будет значить лишь то, что он выполнил свою задачу, - уничтожил американский комплекс.

Даже наш министр обороны не выдержал новостей о шести сбитых «Кинжалах»: «Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями… Число этих украинских перехватов в три раза больше, чем мы пускаем ракет... Да и с типом ракет они всё время ошибаются. Потому и не попадают».

И последнее. По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Пэтриот» производства США. И если пусковые установки, считай, расходник, то вот без РЛС весь этот комплекс превращается в металлолом на колесах. Чем он и стал после попадания «Кинжала».

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