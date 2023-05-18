Росгвардейцы обезвредили «бомбу под шифером» на территории Луганской Народной Республики

Фото: пресс-служба Росгвардии

При выполнении боевых задач на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии заметили на асфальте выбоину, накрытую шифером.

«С соблюдением всех мер безопасности группа разминирования Росгвардии обследовала подозрительный предмет. Под шифером находилось самодельное взрывное устройство нажимного действия, начиненного тротиловыми шашками общим весом до одного килограмма», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы разминировали опасную «бомбу под шифером». Отметим, что подобные сюрпризы могут поджидать военнослужащих в любом месте.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

Вот несколько советов от тех, кто знаком с такими находками:

- Найденный автомат или пистолет следует полностью разобрать. Пластит может быть в патроне, который помещен в пружину, а взрывчатка может оказаться в газоотводной трубке автомата. Также взрывчатка может быть в магазине для патронов. Взрыв может произойти как при сжатии его пружины патронами, так и при полном опустошении рожка.

- Под любым убитым и раненым, как и под листом бумаги на полу могут находиться мины-ловушки. Минируются бардачки и багажные отделения в брошенных машинах, ставятся растяжки на тропинках и дорожках. В деревенских домах минируют ступени крыльца, колодцы, насосы, печи.

- Если из закрытой двери с одной стороны торчат концы тряпки, веревки, провода, то с другой стороны в петле может висеть граната на боевом взводе.

- Гранаты на дороге не стоит подбирать. Они могут иметь обломанный замедлитель в запале, и такая граната при применении может рвануть в броске прямо в руке или над головой.

- В найденных патронах, контейнерах для иностранных гранатометов может оказаться взрывчатка.

- Пластит и электродетонаторы могут находиться в радиоприемниках, телевизорах, кофеварках, кондиционерах, вентиляторах, телефонных аппаратах.

- В помещениях должны настораживать захламленные помещения, следы свежей штукатурки, бетонирования, побелки, нарушение целостности кладки или бетонного монолита, частичная окраска стен, пола, свежая краска, остатки тары или упаковки от взрывчатки, обрезки изоляции от любых проводов.

- Если местность не разведана, стоит обшаривать тропику впереди себя тонкой хворостиной - леску можно не заметить.

- К блокпостам, даже к своим нельзя подходить с леса. Нельзя ходить в туалет за блокпостами. Подходы к ним заминированы.

- При движении на боевой машине нельзя объезжать препятствия на дороге по обочине. В рытвинах на асфальте могут быть замаскированы контакты фугаса. При подрыве впереди идущей машины нельзя покидать свою, так как рядом могут сработать другие фугасы с замедлением.

- При следовании на танке (БМП) с тралом нельзя сидеть на лобовой броне.

- Не стоит подходить к горящей технике, так как в ней может взорваться боекомплект.

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