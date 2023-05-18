Володин передал Лукашенко добрые пожелания от Путина

Перед заседанием Совета ПА ОДКБ — спикеры парламентов стран-участниц во главе с Вячеславом Володиным посетили уникальный минский Музей Великой Отечественной войны. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Столица Белоруссии встречает безупречной чистотой и идеально подстриженными газонами. В гостиницах принимают российские карты «Мир», в «Президент-Отеле», где проходит наше мероприятие, стоит киоск с вывеской «Русский янтарь» — в ответ на западные санкции, республика наращивает товарооборот с регионами России, включая Калининградскую область.

Причина визита — заседание Совета Парламентской Ассамблеи (ПА) при ОДКБ — Организации договора о коллективной безопасности, объединяющей шесть постсоветских стран.

Ведет заседание Председатель российской Государственной Думы — Вячеслав Володин. Но перед этим — культурно-мемориальная часть. Вячеслав Викторович вместе со спикерами парламентов стран-членов Организации посещает новый Музей Великой Отечественной войны в Минске.

Здесь Володин в первый раз — и, по собственным словам, потрясён. Конечно, все знают, что в Войну погиб каждый четвёртый белорус, а нацисты уничтожили сотни деревень, включая Хатынь; но видишь документальные свидетельства — и вновь проникаешься трагедией… и величием народного подвига.

Следующая встреча — с президентом Республики, Александром Лукашенко.

— Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам её предлагаем. Думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет, — говорит Александр Григорьевич.

В ответ Володин передаёт самые тёплые пожелания от российского лидера Владимира Путина.

— Для нас очень важна позиция главы государства, страны, председательствующей в ОДКБ, — отмечает Вячеслав Володин. — Сегодня мир всё ближе к катастрофе. И, конечно, каждый должен осознавать, что от нас всех многое зависит. Общие вызовы нас сплачивают. Это момент истины!

«Момент истины» — это ещё и название гениального романа Владимира Богомолова о борьбе с нацистскими захватчиками в 1944 году в Советской Белоруссии — о чём, конечно, все знают.

Также Володин поддерживает инициативу Белоруссии — организовать в Минске нынешней осенью конференцию по евразийской безопасности. Такой площадки на континенте действительно не хватает — аналогичное западное мероприятие в Мюнхене запомнилось лишь угрозами киевского лидера Владимира Зеленского «вернуть Украине ядерный статус», прозвучавшими 19 февраля 2022 года.

А вот ОДКБ как более справедливая «альтернатива НАТО» привлекает всё больше других игроков. В сегодняшнем заседании в Минске также участвовали представители Ирана, Кубы, Китая, Вьетнама. А от Народной Скупщины Сербии, официальной страны-наблюдательницы, к нынешнему заседанию пришло приветствие.

Зачем действует Парламентская Ассамблея при нашем оборонном блоке — понятно: для гармонизации национального законодательства стран-участниц с целью совместного противодействия глобальным угрозам:

— За время работы ПА ОДКБ принято 82 документа — в том числе 12 модельных законов и соглашений, 70 рекомендаций в области противодействия терроризму и экстремизму, — отмечает Володин, напомнив, что все эти решения утверждались консенсусом: «ОДКБ — одна из немногих организаций, руководствующаяся именно этим принципом».

— Для Армении ОДКБ является главной международной организацией в сфере безопасности, — говорит журналистам один из участников заседания — армянский депутат Гегам Манукян.

И вот — само заседание. На повестке — борьба с подростковой наркоманией, противодействие гонке вооружений в космосе, а также новые направления сотрудничества — биологическая безопасность, защита интернет-инфраструктуры, борьба со внешним вмешательством в информационной и политической сфере.

— Речь идёт о самом главном — о будущем граждан наших стран, — подчёркивает Володин.

Так что вопреки всем попыткам Запада подорвать наше единство — реальность иная: на День Победы 9 мая главы всех стран ОДКБ прилетели в Москву, а сегодня председатели их парламентов — в Минске.