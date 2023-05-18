Ставка в 5,1%: обновились условия получения льготной цифровой семейной ипотеки

Тинькофф объявил о запуске программы «Семейная ипотека». Клиенты, у которых есть дети, могут оформить льготный кредит на покупку жилья у застройщика по ставке от 5,1%.

По оценкам экспертов, в 2023-2024 годах льготной семейной ипотекой воспользуются 240 тысяч россиян. Напомним, «Семейная ипотека» - это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, позволяющая им брать ипотеку по сниженной ставке. Разницу между рыночной и льготной ставками банкам компенсирует государство.

Программу запустили в 2018 году. За это время ей уже воспользовались более 400 тысяч семей. В конце прошлого года правительство продлило действие программы до 1 июля 2024 года и расширило условия.

Кто и сколько может получить

По новым условиям программы получить ипотеку по льготной ставке могут семьи, у которых двое и более детей до 18 лет, семьи, в которых есть ребенок, рожденный после 1 января 20108 года, или несовершеннолетний ребенок с ограниченными возможностями. Ипотеку можно использовать на покупку любых квартир, приобретаемых у застройщика. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях кредит выдадут на сумму от 500 тысяч до 12 млн.рублей, в других регионах - до 6 млн.рублей. Максимальный срок - 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры (его, кстати, можно внести с использованием маткапитала).

Как оформить льготный кредит

В программе «Семейная ипотека» участвуют более 50 банков. Условия у всех разные. Например, в Тинькофф ставку от 5,1% могут получить клиенты, оформившие услугу страхования жизни и здоровья. Без этого она составит 5,8-6%.

Кредит оформляется полностью дистанционно, документов потребуется по минимуму: только паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении детей. Подать заявку на ипотеку можно на сайте или в приложении банка, а также через застройщика. Решение придет в течение нескольких минут.

Дальше застройщик оформляет договор участия в долевом строительстве на выбранную квартиру, а заемщик подает заявку на открытие эскроу-счета в банке, с которым работает застройщик. Все сопровождение сделки ( в том числе бесплатное направление документов в Росреестр) банк возьмет на себя.

Все документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью. Таковы требования безопасности. Для этого нужно будет подписать заявление на оформление электронной подписи. Его могут привезти домой или в другое место в удобное время.

По правилам программы семейную ипотеку можно рефинансировать. Правда, лишь в том случае, если предыдущая ипотека была взята в другом банке на покупку жилья у застройщика. Кстати, рефинансированием могут воспользоваться и те, кто оформил ипотеку в другом банке еще до рождения ребенка.