Путин следит за учениями ядерных сил и приглядывает за губернаторами

Совещание по весенним полевым работам Владимир Путин провел из того же ситуационного центра, из которого следит за учениями ядерных сил. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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Совещание по весенним полевым работам Владимир Путин провел из того же ситуационного центра, из которого следит за учениями ядерных сил.

- Сейчас закладывается основа будущего урожая, - в самом начале сказал президент, подтверждая важность мероприятия.

Лично с главой страны был только министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Остальные докладывали по видеосвязи.

Владимир Владимирович напомнил о четырех новых регионах и об их особых сложностях.

- Важно повысить доступность продуктов питания. Нужно помочь сельхозпроизводителям в этих регионах, несмотря на все трудности текущего характера, пройти посевную, - поручил глава страны.

Он тут же перечислил, на что надо обратить внимание:

- Улучшить логистику.

- Помочь с организацией торговли на местах.

- Поддержать местных производителей.

- Нужно отремонтировал инфраструктуру хранения продукции.

Как раз в начале апреля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал президенту, что региону нужны холодильники для длительного хранения овощей. Урожай богатый, но до зимы он без холодильников не доживает.

БЫЛ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

Путин напомнил, что в прошлом году индекс сельхозпроизводства составил 110%. Это значит, что в 2022-м объем урожая получился на 10% больше, чем в 2021-м.

- Был собран рекордный урожай зерна - почти 158 млн тонн. За новейшую историю такого не было, - отметил президент.

По словам главы страны, мы «обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия». На 185% - по зерну, на 101% - по мясу, рыба – 153%, масло – 211%, сахар – 101%. Своих овощей на рынках 89%, картошки – 93%, молока – 85%.

Дальше по очереди выступали губернаторы главных аграрных регионов. У всех посевная в разгаре, никто не отстает от графика. Ожидания на урожай хорошие. Чиновники заявили, что, конечно, постараются повторить результат прошлого года, но все зависит от погоды (нельзя ж каждый год выдавать рекорды).

Владимир Владимирович рекомендовал главе Амурской области больше внимания уделять сое.

- Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям (сои – Ред.), в этом смысле готовы принимать просто очень большое количество, - указал российский лидер.

Губернаторы во время совещания, оценивая будущий результат посевной, несколько раз повторяли фразу «достойный урожай». Она, судя по всему, главе страны понравилась.

- Вы сейчас сказали, что урожай будет не хуже, чем в прошлом году. Потом поправились и сказали, что он будет достойным. Давайте мы будем исходить из того, что он будет достойным, - сказал Путин, обращаясь к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Глава Росагролизинга Павел Косов уже под конец встречи рассказал, что новые регионы в этом году получат нашу сельхозмашины.

- Передали в ДНР сертификат на получение 61 единицы техники на 835 млн. рублей, - доложил чиновник.

ЭКСПОРТЕР №1

Кремль не раз критиковал украинскую зерновую сделку за оставшиеся препоны для наших аграриев. Но, судя по всему, даже неснятые до конца санкции принципиально не помешали российскому сельхозэкспорту.

- Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году, - сказал Путин в заключительной речи.

- Нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Да, достигнут рекордный урожай зерновых, да, у нас самообеспеченность по практически всем ключевым продуктам, да, мы добиваемся хороших показателей на внешних рынках. По соотношению цена - качество мы безусловные лидеры, а по продажам на внешнем рынке пшеницы - №1, - добавил он.

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