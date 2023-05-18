«Куда уходит Тиндер? В какие города?» - публикуем подборку личных анкет, в которых многие из нас узнают своих знакомых (или даже самих себя)

Знаменитое приложение для знакомств намерено окончательно уйти из России к 30 июня Фото: Shutterstock

Добрый день! Меня зовут Алла*.

Работаю контролёром автовокзала.

Сорок два года живу в Дубне

И ищу себе принца на белом коне.

Особых условий немного, однако.

Например, чтобы водку не пил как собака.

Впрочем... Это единственное ограничение.

Всё остальное не имеет значения.

О себе могу рассказать немножко.

Любимые блюда - гуляш и окрошка.

Недавно решила освоить кларнет.

Татуировок на теле нет.

* * *

Я - Коля. Из Тулы.

Хочу отношений.

Поэтому жду от вас предложений.

По знаку - Телец. Православный. И, кстати,

Служил целый год под Сургутом в стройбате.

Место работы (временно) - стройка.

Любимое пиво - «Балтика - тройка».

Ещё люблю чипсы, семечки, шпроты,

Песню «Гоп-стоп» и журнал «Анекдоты».

Из жизни совместной устроим малину.

Оформим кредит на «Ладу-Калину».

Родим трёх детей. Возьмём ипотеку.

Ну что ещё нужно-то человеку?

* * *

Привет, мои пупсики! Я - Алекса.

Ищу себе мужа для страстного секса.

Люблю приключенья, не знаю робости,

Хотя и живу в Саратовской области

(В деревне - Дырчатые Трусы).

По гороскопчику я - Весы.

Глаза голубые. Очень мечтаю

Вместе с тобой переехать в Паттайю.

Лежать на шезлонге, коктейли фотать...

(Принцессы в семье не должны работать).

Возьмём с собой зонтик... И двух моих дочек.

Жду очень звонка!

Твой нежный цветочек.

* * *

Я - Ахмет.

Мне двадцать пять лет.

По жизни - тяжелоатлет.

Мужчина в самом расцвете.

Разрешу тебе всё на свете!

Моё тело будет тебе наградой.

Нельзя только губы красить помадой.

Нельзя общаться с другими мужчинами.

Нельзя, чтоб лицо покрывалось морщинами.

Нельзя выпивать и ходить в рестораны.

Нельзя носить юбку как у путаны.

Нельзя играть в покер - это безбожно.

Всё остальное в принципе можно.

Ключи от «Приоры» в руках верчу -

В твоих глазах утонуть хочу.

* * *

Филипп, пятьдесят, блин, шесть.

Жильё и деньжата есть.

Работаю на эстраде.

Хочу найти протеже,

Чтоб с ней провести уже

Хоть ночку одну - в усладе.

Чтоб сбросить это ярмо,

Я Алле послал письмо

(Подписчики подсказали).

Теперь через пару дней

Я должен встретиться с ней

На дубнинском автовокзале.

* - Все имена в анкетах изменены.