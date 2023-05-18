«Куда уходит Тиндер? В какие города?» - публикуем подборку личных анкет, в которых многие из нас узнают своих знакомых (или даже самих себя)

Знаменитое приложение для знакомств намерено окончательно уйти из России к 30 июня
Фото: Shutterstock
Добрый день! Меня зовут Алла*.
Работаю контролёром автовокзала.
Сорок два года живу в Дубне
И ищу себе принца на белом коне.
Особых условий немного, однако.
Например, чтобы водку не пил как собака.
Впрочем... Это единственное ограничение.
Всё остальное не имеет значения.
О себе могу рассказать немножко.
Любимые блюда - гуляш и окрошка.
Недавно решила освоить кларнет.
Татуировок на теле нет.
* * *
Я - Коля. Из Тулы.
Хочу отношений.
Поэтому жду от вас предложений.
По знаку - Телец. Православный. И, кстати,
Служил целый год под Сургутом в стройбате.
Место работы (временно) - стройка.
Любимое пиво - «Балтика - тройка».
Ещё люблю чипсы, семечки, шпроты,
Песню «Гоп-стоп» и журнал «Анекдоты».
Из жизни совместной устроим малину.
Оформим кредит на «Ладу-Калину».
Родим трёх детей. Возьмём ипотеку.
Ну что ещё нужно-то человеку?
* * *
Привет, мои пупсики! Я - Алекса.
Ищу себе мужа для страстного секса.
Люблю приключенья, не знаю робости,
Хотя и живу в Саратовской области
(В деревне - Дырчатые Трусы).
По гороскопчику я - Весы.
Глаза голубые. Очень мечтаю
Вместе с тобой переехать в Паттайю.
Лежать на шезлонге, коктейли фотать...
(Принцессы в семье не должны работать).
Возьмём с собой зонтик... И двух моих дочек.
Жду очень звонка!
Твой нежный цветочек.
* * *
Я - Ахмет.
Мне двадцать пять лет.
По жизни - тяжелоатлет.
Мужчина в самом расцвете.
Разрешу тебе всё на свете!
Моё тело будет тебе наградой.
Нельзя только губы красить помадой.
Нельзя общаться с другими мужчинами.
Нельзя, чтоб лицо покрывалось морщинами.
Нельзя выпивать и ходить в рестораны.
Нельзя носить юбку как у путаны.
Нельзя играть в покер - это безбожно.
Всё остальное в принципе можно.
Ключи от «Приоры» в руках верчу -
В твоих глазах утонуть хочу.
* * *
Филипп, пятьдесят, блин, шесть.
Жильё и деньжата есть.
Работаю на эстраде.
Хочу найти протеже,
Чтоб с ней провести уже
Хоть ночку одну - в усладе.
Чтоб сбросить это ярмо,
Я Алле послал письмо
(Подписчики подсказали).
Теперь через пару дней
Я должен встретиться с ней
На дубнинском автовокзале.
* - Все имена в анкетах изменены.