Губернатор Дегтярев на встречу с Путиным взял подарки

Президент получил шеврон добровольческого батальона и модель багги Фото: REUTERS

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев прилетел в Москву, чтобы доложить Владимиру Путину о жизни в регионе. Глава субъекта пришел к президенту, как говорится, не с пустыми руками.

- Хочу передать Вам шеврон от именного батальона «Генерал Корф». Ребята выполняют задачи на спецоперации. Тут Ваша цитата: «Сила в правде, победа будет за нами». Вы на митинге это очень хорошо сказали, воодушевили наших парней, - сказал Дегтярев.

Владимир Владимирович рамку со знаком отличия взял и губернатора поблагодарил.

Дальше, рассказывая о производстве вещей для СВО, краевой руководитель признался, что еще «в подарок от ребят» привез модель багги «Ерофей». Этот вездеход как раз собирают на Дальнем Востоке.

В крае пошили 10 тысяч спальных мешков, 1000 палаток «из наших материалов, или белорусских, или других дружественных стран» (образцы ткани президенту тоже показали). Неисповедимы пути логистики – материалы из Белоруссии через весь континент попали в Хабаровский край, чтобы потом вернуться назад в европейскую часть уже в виде снаряжения.

Дегтярев отметил, что в регионе сейчас активно строятся железные дороги. Они открыли доступ к новым месторождениям полезных ископаемых.

- Я принес образцы полезных для России ископаемых, хотел бы в закрытой части вам показать, - сказал губернатор.

На встрече обсудили и промышленное производство края. Слава богу, заводов в регионе хватает.

- Судостроение увеличилось в 1,8 раза.

- В Комсомольске-на-Амуре в этом году начнут делать двигатели ПД-8 для «суперджетов». Самолет же получит полностью отечественный планер и авионику.

- В 2023 году начинается производство легких пассажирских самолетов «Байкал».

Но больше всего Владимира Владимировича зацепила тема жилья для сирот. Дегтярев объяснил, что регион стал тратить деньги не на строительство квартир, а на покупку готовых.

- Дети стали искать на рынке жилье, где-то добавляют материнский капитал, - сказал глава края.

- А какой материнский капитал, они же… - удивился Путин.

- Докладываю: некоторые сироты у нас и за 30 лет, и под 40 лет.

- А, жилья не получили и сами уже родители… - разобрался глава страны.

Еще Дегтярев рассказал об «уникальной» мере поддержки семей бойцов СВО. Им дают по 150 тысяч рублей на покупку внутридомового газового оборудования при подключении к газу. Получается, что газификация для родственников солдат совсем бесплатная. Нt только подведение труды оплачивается из казны, но и вся внутренняя начинка тоже.