Употребление энергетиков в период экзаменов опасно! Врачи выступили с предупреждением

Многие школьники склонны злоупотреблять энергетиками, особенно когда готовятся к экзаменам – стремясь подстегнуть внимательность, взбодриться, некоторые выпивают по несколько банок за один вечер. Фото: Shutterstock

Многие школьники склонны злоупотреблять энергетиками, особенно когда готовятся к экзаменам – стремясь подстегнуть внимательность, взбодриться, некоторые выпивают по несколько банок за один вечер. И тем самым могут серьезно навредить своему здоровью.

Как пишет «Учительская газета», ссылаясь на слова педиатра Ирины Игриневой, кофеин дает только кратковременный эффект бодрости. Но чем его больше, тем хуже будет реакция.

Может произойти обратный эффект: снизится работоспособность, начнутся проблемы с вниманием. В период стрессов организм и без того работает на пределе. И на фоне приема энергетиков не исключена аритмия и проблемы со сном, может появиться тревожность и раздражительность. Не исключены и сбои в сердечно-сосудистой дыхательной системах – может начаться аритмия, одышка. Возможно дрожание конечностей, эмоциональное перевозбуждение и головные боли.

Кроме того, сладкая газированная основа энергетиков влияет на скачки сахара в крови и перебивает аппетит. Подросток перестает нормально питаться, из-за чего падает и уровень энергии, и могут начаться проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Поэтому по возможности, во время экзаменов и подготовки к ним от энергетиков лучше совсем отказаться. Ну или пить не больше одной банки в день.