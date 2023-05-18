Губернатор Виктор Томенко принял участие в совещании о ходе посевных работ, которое провел Владимир Путин

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Член Президиума Госсовета России, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании о ходе посевных работ, которое провел президент Владимир Путин. Глава региона с своем телеграмм-канале напомнил, что Алтайский край - опорный аграрного региона России, который играет ключевую роль в продовольственной безопасности страны.

«Посевная кампания идет по всему краю — общая площадь около 5,4 миллиона гектаров. Из года в год мы сохраняем лидерство по многим культурам, включая овес, гречиху, пшеницу. В прошлом году закупили более 1000 новых тракторов, комбайнов и другой техники на сумму 22 миллиарда рублей. Мощное техническое оснащение, профессиональный самоотверженный труд наших аграриев, господдержка — все это приводит и приводит к увеличению урожая, и к развитию хозяйства в целом и в соответствии с ним сфера экономики», - отметил губернатор.

Возьмем производство продуктов. Мука, крупа, сыр и другие продукты производятся в Алтайском крае, при этом очень востребованы по всей стране. Причем, регион не останавливается на достигнутом, ищет пути развития.

В том числе работают с федеральным ограничением по расширению мер поддержки. Регион уже распределил между производителями первый транш субсидий из федерального бюджета в размере более 380 миллионов, теперь планирует перечислить второй — примерно в том же объеме. А еще есть льготные и инвестиционные кредиты, субсидии на поддержку животноводства, растениеводства и многие другие инструменты.

«Не сомневаюсь, что в этом году мы снова склоняемся к богатому урожаю, - уточнил Виктор Томенко. - Поэтому работа над расширением возможностей для его реализации. На площадке президента Госсовета России я как руководитель сельскохозяйственного направления обсуждаю с коллегами, экспертами и встречаю различные бизнес-предложения. В том числе и госпродзаказ, и грузовые интервенции. Эти темы требуют очень внимательной и детальной обработки».

Еще один вопрос — участие Алтайского края в новом сухопутном зерновом коридоре между Россией и Китаем. Владимир Путин поручил правительству РФ развивать соглашение. Изучают перспективы и возможности этого проекта для Алтайского края.