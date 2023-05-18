В Заполярье прошел первый фестиваль «Сила цвета»

В Кировске горнолыжный сезон заканчивается только летом. Фото фонда Росконгресс

На большей части России лето уже почти наступило, а в Заполярье горнолыжный сезон еще в самом разгаре. Для того, чтобы привлечь туристов на русский Север, в этом году придумали и провели фестиваль «Сила цвета», который прошел в первой декаде мая на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в городе Кировске Мурманской области.

Курорт расположен на склонах горного массива Хибины. Опытные горнолыжники давно знают об этом месте. Еще в советские годы здесь проходили соревнования СССР по скоростному спуску, слалому и прыжкам с трамплина. Сегодня это уже модное место, с развитой инфраструктурой, скоростными трассами, подъемниками и видовым рестораном на вершине горы. «Большой Вудъявр» входит в список лучших горнолыжных курортов России, а в 2022 году одержал победу в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа» Национальной премии «Горы России». Его главное преимущество, что здесь, пожалуй, самый продолжительный горнолыжный сезон в России — 7 месяцев в году.

- Мы проводим фестиваль «Сила цвета», чтобы показать всей стране, что у нас в Мурманской области кататься на лыжах можно до самого лета. В прошлом году мы закрыли сезон 1 июня, в этом году планируем удержать этот рекорд. Сейчас, в мае, работают все трассы разного уровня сложности, - рассказал председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Хедлайнером музыкальной части фестиваля стала Ольга Серябкина. Фото фонда Росконгресс

Фестиваль собрал 10 000 участников, многие приехали не только за свежим горным воздухом и ярким долгим солнцем - в Заполярье вот-вот наступит полярный день - но и за арктической кухней, которая славится на всю страну. 9 известных ресторанов Мурманской области и Карелии представили свои уникальные блюда в формате уличной еды.

В основе современной арктической кухни простые и понятные блюда русской кухни, саамов и жителей поморских деревень. Готовят их из местных продуктов: трески, палтуса, ерша, оленины, северных ягод (морошки, брусники и черники), морских ежей, гребешков.

Так у гостей фестиваля помимо спуска с горы появилось еще одно развлечение: перепробовать все блюда и выбрать фаворита.

Выбор непростой: дирстроганов (бефстроганов из оленины) или лось-бургер, заебуриха (блюдо из рыбы, похожее на рагу) или калья (похлебка из разных видов рыб на огуречном рассоле), строганина из северной рыбы или тартар из оленины, чипсы из ягеля или пироги с брусникой. А еще согревающие морсы из северных ягод и бульон из оленины, который варили 18 часов.

Свои блюда на фестивале представили шеф-повара 9 арктических ресторанов. Фото фонда Росконгресс

Все это гастрономическое великолепие появилось благодаря фестивалю «Вкус Арктики», который проводится с 2018 года. Стильные фудтраки гастрофеста стоят на многих развлекательных мероприятиях, которые проводятся в арктических регионах. Идея - продвижение арктической кухни, презентация возможностей местных шеф-поваров – на фестивалях они всегда работают сами, ведь здесь они могут моментально протестировать новые рецепты и получить обратную связь от покупателей. Задача у шеф-поваров непростая – ресторанное блюдо на улице надо так подать, чтобы сохранить его вкус и его было удобно есть, держа в одной руке. Мероприятие проводится под патронажем проекта «Гастрономическая карта России» с участием руководителя проекта Екатерины Шаповаловой.

- Задача нашего фестиваля - есть наше и знакомиться с нашей культурой, - рассказывает Екатерина Шаповалова. - Мы хотим, чтобы гости могли попробовать местную еду везде: на завтраке в отеле, в фудтраке на улице, в ресторане, купить на рынке. Ведь одна из наших целей – понимание собственных корней, истории региона через вкус локальных продуктов.

Организаторы подсчитали: за два дня гости фестиваля попробовали 5 200 порций арктических блюд и 3 300 порций напитков.

За два дня гости фестиваля попробовали 5 200 порций арктических блюд. Фото фонда Росконгресс

Специально для гостей фестиваля были организованы экскурсии в сопровождении лучших гидов туркластера «Хибины». Закрыл мероприятие концерт под открытом небом. Хедлайнерами музыкальной части события стали Ольга Серябкина, Моя Мишель и Dj Clubkilla.

Фестиваль состоялся в рамках плана мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд Росконгресс. Сквозным приоритетом председательства является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики. Главная цель фестиваля «Сила цвета» - популяризация арктического туризма. Организаторы мероприятия: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитет по туризму Мурманской области, Администрация города Кировска, компания «ФосАгро» и АНО «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска» при поддержке проектов «Гастрономическая карта России» и «Серебряное ожерелье России», а также АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».