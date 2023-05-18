Российские потребители задолжали коммунальщикам 777 миллиардов рублей

Одной из проблем остаются долги за услуги ЖКХ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании правительства в четверг обсуждали итоги отопительного сезона. Он уже завершен в 53 регионах и продолжается в десяти.

Как рассказал премьер Михаил Мишустин, единая система мониторинга аварий (ее запустили три года назад) позволила на треть снизить число ЧП на объектах ЖКХ. Тем не менее количество аварий все еще остается внушительным: по всей стране их произошло 15,6 тысяч. Большинство аварий вызвано износом теплосетей и системы водоснабжения.

Несмотря на это, в правительстве пришли к выводу, что отопительный сезон в целом прошел штатно.

- Президент особо отмечал, что не только в домах и квартирах, но и во всех учреждениях в этот холодный период были комфортные условия, а различные поломки устранялись максимально быстро, — напомнил Мишустин и поручил правительству уже сейчас начинать подготовку к следующей зиме.

Одной из проблем остаются долги за услуги ЖКХ. Российские потребители задолжали коммунальщикам 777 млрд. рублей. По данным Минстроя, самая большая просроченная задолженность по услугам ЖКХ накоплена в Подмосковье (68,9 миллиарда рублей), Москве - 41,5 миллиарда рублей, Дагестане - 32,2 миллиарда рублей, Петербурге - 26,5 миллиарда рублей, Чечне - 26 миллиардов рублей.

Как рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин, к 2024 году в России будет модернизировано более 800 коммунальных объектов и 17,5 тысяч км сетей, что улучшит качество услуг для 5,5 млн. человек. А к 2030-му году благодаря реализации федеральной программы модернизации ЖКХ качество коммунальных услуг улучшится для 42 млн. человек.

Как рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов, прорабатывается план по увеличению пропускной способности сетей в направлении Тамани и строительства дополнительных генерирующих мощностей на юге России. Это связано с ростом потребления электроэнергии. Шульгинов пояснил, что перетоки мощности в энергосистемы новых регионов России идут через объединенную энергосистему юга, в том числе через энергосистему Крыма, что приводит к большой нагрузке на электроэнергетическую инфраструктуру.