Джо Байдена обвиняют «в систематическом уничтожении США»: Палата представителей запускает процедуру импичмента президента

Действующего главу государству необходимо немедленно отстранить от власти Фото: REUTERS

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением: уже сегодня конгрессвуман представит проект резолюции, позволяющей объявить импичмент Джо Байдену.

Тейлор Грин, республиканка, представляющая в Конгрессе штат Джорджия, считает, что действующего главу государству необходимо немедленно отстранить от власти, поскольку он «абсолютно не способен защитить Штаты» и не предпринимает никаких действий по защите и безопасности южных границ США, тем самым «систематично уничтожая нашу страну».

Только за последние полгода через эти границы из Мексики в США проникло более полумиллиона нелегальных мигрантов, включая представителей криминальных группировок и инфицированных туберкулезом.

Руководство Республиканской партии согласилось с инициативой Тейлор Грин, уже предпринимавшей ранее подобные попытки. Но сейчас у проекта этой резолюции есть шансы для того, чтобы обрести статус документа, позволяющего начать процедуру отстранения Байдена от власти, поскольку Тейлор Грин, по ее словам, в этот раз намерена воспользоваться специальным протоколом, позволяющим всего лишь за несколько дней принять предложенный ею проект большинством голосов членов Палаты представителей.

Одновременно Тейлор Грин требует отстранения от власти генпрокурора США Меррика Гарланда, директора ФБР Кристофера Рэя и главу МВД Алехандро Майоркаса. Она назвала их «коррумпированными и не подходящими для этих должностей».

В прошлом году Марджори Тейлор Грин была повторно избрана в Конгресс, несмотря на свою репутацию ультраправого политика, поддерживающего среди прочего и различные теории заговора. Она была в числе тех сторонников Трампа, которые требовали от него оспорить поражение на выборах 2020 года. Также она голосовала против предложения утвердить закон о лендлизе для Украины.

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