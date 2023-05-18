В Донецке погибли саперы МЧС России - старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России

В четверг, 18 мая, пресс-служба МЧС сообщила скорбную весть…

В этот день - при выполнении работ по разминированию территорий ДНР, - исполняя свой долг, трагически погибли сапёры Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России

«Старший лейтенант Илья Глоба, 29 лет, и лейтенант Олег Сергеенко, 26 лет, проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередач».

В вестибюле Центрального аппарата ведомства на улице Ватутина размещены фотографии мужественных офицеров: на рамках - траурные ленты

- Саперы имели огромный опыт, - рассказали KP.RU в пресс-службе. - Они не раз выезжали в ДНР и ЛНР для выполнения задач по разминированию.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России

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Илья Глоба обезвредил свыше 3,5 тысячи взрывоопасных предметов (ВОП). На счету Олега Сергеенко - более 2 тысяч ВОП.

За время работы в МЧС Глоба и Сергиенко были награждены государственными и ведомственными наградами.

- Гибель каждого сотрудника для нашего ведомства - невосполнимая утрата, - заявил в эту среду генерал-лейтенант Александр Куренков. - Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию. Коллеги уважали их за решительность, целеустремленность и личную порядочность. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти.

МЧС России скорбит о гибели боевых товарищей.

Семьям Ильи Глобы и Олега Сергеенко будет оказана вся необходимая помощь.