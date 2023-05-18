Роман Костомаров раскрыл свои планы на будущее

Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже четыре месяца вся страна следит за состоянием олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Спортсмен после новогодних праздников попал в больницу с тяжелейшей пневмонией, пережил сепсис и ампутацию конечностей. Только недавно Роман стал снова выходить на связь, общаться с поклонниками в соцсетях и с друзьями. Фигурист по-прежнему остается в клинике в Коммунарке, но уже строит планы на будущее.

Среди друзей, с которыми спортсмен держит связь – актриса Валерия Ланская. Они подружились на проекте «Ледниковый период», в котором артистка участвовала в 2022 году. Ланская и Костомаров катались в паре и дошли до финала. По словам Валерии, Роман прислал ей сообщение. Настрой у спортсмена боевой: после выписки из больницы он собирается вновь вернуться к работе. Об этом актриса рассказала Лере Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион».

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова», - поделилась Ланская.

Роман Костомаров и Валерия Ланская подружились на проекте "Ледниковый период". Фото: Наталья ВОЛОШИНА.

Сейчас Роман идет на поправку. Артист уже передвигается в инвалидной коляске. Каждый день он ездит на процедуры в реабилитационный центр, где занимается лечебной физкультурой. Сразу после того, как Костомаров очнулся после медикаментозной комы, ему прописали сеансы психотерапии. Однако, по словам источника в медицинских кругах, Роман не пожелал общаться с психологами.

«С психологом Костомаров не занимается, если честно, он сразу далеко и навсегда послал психологов. Рядом с ним также все время жена и брат. Протезы пока не установили, сейчас рассматривают варианты нескольких фирм, но конкретики пока нет. Выписывать его не планируют, ему и у нас уже хорошо», - рассказал ранее журналистам сотрудник «Коммунарки».

Неделю назад Костомаров впервые вышел на связь с поклонниками. Спортсмен опубликовал пост, в котором рассказал о своем состоянии, и поблагодарил семью и врачей.

«Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», - написал Роман.

Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию 10 января. В новогодние каникулы Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». В больницу его госпитализировали с поражением легких в 75%. Врачи сразу же подключили Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к аппарату ЭКМО для активного насыщения крови кислородом. Состояние спортсмена было настолько серьезным, что развился сепсис – заражение крови. Началось отмирание конечностей. Врачи до последнего старались сохранить ноги и пальцы на руках, но ампутация оказалась неизбежной. Спортсмен лишился голеней обеих ног, одной кисти и пальцев на одной руке.