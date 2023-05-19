Анекдоты: То, что со свадьбой затянули, стало понятно, когда невесту украли акушеры

Прочитав переписку мужа в соцсети, жена лайкнула его сковородкой аж три раза.
* * *
«Уважаемая Оксана Ивановна, потерявшая свой паспорт в районе ул. Горького. От всей души поздравляем вас с назначением на должность генерального директора и главного бухгалтера с правом подписи в 43 компаниях!»
* * *
У женщин все просто: длинные волосы нужно подстричь, короткие - нарастить, прямые - завить, а кудрявые - выпрямить.
* * *
Я уже полгода хожу в тренажерный зал, и моя девушка чувствует себя со мной под защитой.
Ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть за 3 подхода 36 раз.
* * *
- Смотри, шампунь против выпадения волос!
- Я тоже против, а что толку?
* * *
- Можно я сегодня пораньше уйду с работы? У меня уважительная причина…
- Какая?
- Я в отпуске.
* * *
- Девушка, а можно с вами познакомиться?
- Нет.
- А почему?
- Ты хороший, жизнь тебе ломать не хочу!
* * *
Стоит Гарри Поттер у окна. В одну руку берет метлу, на плечо сажает сову и спрашивает у нее:
- Ну что, куда полетим?
Она - ему:
- Ну для начала к психиатру. А если прыгнешь, то еще и к травматологу.
* * *
Кот Николая Валуева перед приходом хозяина переклеил обои и заново обшил пуфик.
* * *
- Мам, не буди, мне сегодня ко второй.
- Сынок, ты ж еще с первой не развелся...
* * *
В салон вошла стюардесса.
- Граждане пассажиры! Самолет теряет высоту, будет приводняться. Наденьте спасательные жилеты и возьмите свистки.
- А свистки зачем?
- Отпугивать акул!
- Мне всегда не везет, - говорит один пассажир. - Чувствую, жилет мне не достанется, а свисток не потребуется. Наверняка акула глухая попадется.
* * *
Сегодня увидел в торговом центре, что кто-то написал мою зарплату на ценнике для ботинок...
* * *
- Почему дверцу стиральной машинки нельзя открыть сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. В чем смысл?
- Она в это время завязывает колготки вокруг трусов. Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.
* * *
- Петрович, ты чего пьешь, но не закусываешь?
- Ну я же не Юлий Цезарь, чтобы делать несколько дел одновременно!
* * *
Недавно вышедшая «Книга о вкусной и полезной пище» состоит из двух разделов:
1. Вкусная пища.
2. Полезная пища.