Анекдоты: То, что со свадьбой затянули, стало понятно, когда невесту украли акушеры

Прочитав переписку мужа в соцсети, жена лайкнула его сковородкой аж три раза.

* * *

«Уважаемая Оксана Ивановна, потерявшая свой паспорт в районе ул. Горького. От всей души поздравляем вас с назначением на должность генерального директора и главного бухгалтера с правом подписи в 43 компаниях!»

* * *

У женщин все просто: длинные волосы нужно подстричь, короткие - нарастить, прямые - завить, а кудрявые - выпрямить.

* * *

Я уже полгода хожу в тренажерный зал, и моя девушка чувствует себя со мной под защитой.

Ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть за 3 подхода 36 раз.

* * *

- Смотри, шампунь против выпадения волос!

- Я тоже против, а что толку?

* * *

- Можно я сегодня пораньше уйду с работы? У меня уважительная причина…

- Какая?

- Я в отпуске.

* * *

- Девушка, а можно с вами познакомиться?

- Нет.

- А почему?

- Ты хороший, жизнь тебе ломать не хочу!

* * *

Стоит Гарри Поттер у окна. В одну руку берет метлу, на плечо сажает сову и спрашивает у нее:

- Ну что, куда полетим?

Она - ему:

- Ну для начала к психиатру. А если прыгнешь, то еще и к травматологу.

* * *

Кот Николая Валуева перед приходом хозяина переклеил обои и заново обшил пуфик.

* * *

- Мам, не буди, мне сегодня ко второй.

- Сынок, ты ж еще с первой не развелся...

* * *

В салон вошла стюардесса.

- Граждане пассажиры! Самолет теряет высоту, будет приводняться. Наденьте спасательные жилеты и возьмите свистки.

- А свистки зачем?

- Отпугивать акул!

- Мне всегда не везет, - говорит один пассажир. - Чувствую, жилет мне не достанется, а свисток не потребуется. Наверняка акула глухая попадется.

* * *

Сегодня увидел в торговом центре, что кто-то написал мою зарплату на ценнике для ботинок...

* * *

- Почему дверцу стиральной машинки нельзя открыть сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. В чем смысл?

- Она в это время завязывает колготки вокруг трусов. Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.

* * *

- Петрович, ты чего пьешь, но не закусываешь?

- Ну я же не Юлий Цезарь, чтобы делать несколько дел одновременно!

* * *

Недавно вышедшая «Книга о вкусной и полезной пище» состоит из двух разделов:

1. Вкусная пища.

2. Полезная пища.