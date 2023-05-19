Едем в Сергиев Посад: Какие иконы заменили «Троицу» в Лавре и что будет после возвращения шедевра Рублева церкви

Если не были давно – поезжайте. Весной-летом в Лавре – благодать Фото: Елена ПОПОВА

В конце Хибинского сквера на Ярославском шоссе стоит памятник паломникам. Современная городская скульптура изображает семейство мещан: под сенью ангела и куполов родители с детьми малыми направляются в Лавру. По этой дороге с ХIV века паломники двигались пешим и конным ходом к главной святыне Руси. Осенью 2021 года в Москве появились синие указатели «Дорога в Лавру» - от Красной площади до МКАД, есть такие таблички и в Московской области. Но куда приятней нынче преодолеть 70 километров на электричке от Ярославского вокзала (полтора часа, 240 рублей).

Городок встречает уютный, вылизанный, причепуренный. Кафе, ресторанчики, лавки с вкусностями. Рельеф местности причудлив, катаясь на машине, вспоминаешь детский стишок Барто: «С горки на горку По городу Загорску» (так Сергиев Посад назывался в 1930—1991 гг.). Вот и гора Маковец, на которой в ХIV веке два брата срубили первую келью. Но потом старший Стефан притомился и ушел от тягот в Москву, а младший Варфоломей стал Сергием Радонежским.

Едем в Сергиев Посад Фото: Елена ПОПОВА

ЛАВРА: ДУМАТЬ О ВЕЧНОМ

Монастырь получает звание Лавры, выражаясь светским языком, за особые заслуги перед Отечеством. Сейчас на территории нашей страны остались две Лавры — Александро-Невская в Санкт-Петербурге и Троице-Сергиева в Подмосковье. По истории последней можно изучать историю России — от Дмитрия Донского до нашего времени. И какие бы времена ни наступали — монастырь этот имел государственное значение, даже в СССР.

А на днях пришло известие о возвращение в Лавру «Троицы» Андрея Рублева. Наверное, значение этого события мы сумеем оценить не сразу. Рублев с артелью занимались оформлением самого древнего Троицкого собора (ХV век). Эти иконы мы можем видеть в соборе по сей день. «Троицу» в 1929 году переместили в Третьяковскую галерею. Оригинал заменили на копию реставратора Баранова. При этом образ «Троицы», так или иначе копирующий Рублева, повторяется и в этом, и в других храмах Лавры. Опасения сейчас вызывает сохранность иконы, которая из залов, где поддерживались определенная температура и влажность, попадет в новую среду (пока неизвестно в какой витрине и помещении она будет храниться). В общем, одно неверное движение – и шедевр будет вовсе утрачен. И, конечно, паломники идут в Лавру поклониться не «Троице», а мощам Преподобного Сергия (образ находится в иконостасе, мимо которого верующие как раз проходят к раке).

А на днях пришло известие о возвращение в Лавру «Троицы» Андрея Рублева. Фото Артем Геодакян/ТАСС

При этом в Ризнице Лавры сохранены сотни реликвий. Это крупнейший музей православного искусства в мире, и ни про одно произведение нельзя сказать, что оно находится в плачевном состоянии, а здесь есть иконы, которые помнят еще Преподобного Сергия.

Монастырь живет пожертвованиями. И чем богаче и знатней жертвователи, тем значимей и богаче обитель. Все правители России старались оставить свой вклад в Лавре. Иван Грозный начала возводить белокаменные стены и Успенский собор. Петр и Иоанн Алексеевичи — Трапезную церковь. Анна Иоанновна даровала серебряную сень, установленную над мощами Преподобного Сергия. Елизавета Петровна пожаловала звание Лавры и начала перестройку архитектурного ансамбля (ее фаворит Разумовский строит Смоленскую церковь). Екатерина Великая перестройку завершила. В наше время традиция продолжилась. Сталин сразу после войны вернул церкви монастырь (1946). Президент России Владимир Путин вернул главное иконописное произведение, духовный символ Отечества.

Но монастырь и отдает. Игумен Сергий отправил на Куликово поле иноков Пересвета и Ослябю, в Смутное время 16 месяцев старцы и ратники отбивали атаки на обитель поляков, за ее стенами от восставших стрельцов скрывался юный Петр, а став единоличным царем, брал в троицкой казне деньги на ведение войн и сооружение флота, в годы Великой Отечественной здесь был госпиталь для красноармейцев. Потому и Лавра.

Если не были давно – поезжайте. Весной-летом в Лавре – благодать. Вот и нищие вольготно расселись и разлеглись на лавках вдоль стен.

- Помогите многодетной семье, - тянут лениво, даже не приподнимаясь со скамейки.

Но внутри их не видно. Там много цветов, есть кафе с уличными верандами, идет торговля монастырскими продуктами: вкусный гречишный хлеб, душистый сбитень, коврижки, мороженое, отличный книжный магазин (в Лавре своя типография).

Экскурсии проводят сотрудники паломнического центра: обзорная – 300 руб. для взрослых, 200 руб. для детей. Справки и подробности – по тел. +79104710170 и на сайте stsl.ru.

Кстати

По следам Сергия Радонежского

Сергиево-Посадский округ – места любимого русского святого. Все рядом. Можно бегло объехать за один день.

Хотьково. В Покровском соборе женского монастыря хранятся мощи Преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского.

Радонеж. Расплодившиеся туристические сайты сообщают, что здесь родился Сергий. Конечно, это не так. Отрок Варфоломей родился в Ростове. Но в начале ХIV века там было голодно, и семейство переселяется поближе к Москве.

Недалеко от Преображенского храма здесь установлен памятник Сергию Радонежскому, уютная территория, ведущая к источнику – с деревянными мостками и колесом водяной мельницы.

Памятник Преподобному Сергию в Радонеже Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздвиженское. Здесь стоял один из пяти путевых дворцов, в которых отдыхали царские особы, следуя на паломничество в Лавру.

Сегодня в селе есть очень интересный музей деревянного зодчества под открытым небом «Новое старое». Артель энтузиастов восстанавливает русские избы, первую (настоящую, ХIХ века) привезли из Архангельской области и собрали по бревнышкам. Проводят фестиваль народного пения, мастер-классы. Подробности можно узнать в группе ВКонтакте – Новое старое. Русское деревянное зодчество.

В Воздвиженском работает артель «Новое старое» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как добраться

Электричкой с Ярославского вокзала - до Хотькова и Сергиева Посада.

Автобусом №388 от автостанции ВДНХ - до Хотькова, Радонежа, Воздвиженского и Сергиева Посада.

МУЗЕЙ ИГРУШКИ: ВПАСТЬ В ДЕТСТВО

После Лавры самое то сходить в музей игрушки (сам Иисус, на минуточку, говорил — будьте как дети). Здесь дяденьки и тетеньки впадают в эйфорию, увидев кукол и паровозики из счастливого советского детства. А я теперь знаю, откуда современные дизайнеры черпают идеи: модные ныне жанровые сценки из жизни пионеров, дошкольников и их родителей появились еще в 20-е годы прошлого века.

Сейчас такие игрушки очень популярны, а придумали городские типажи из ткани в первые годы молодой советской республики Фото: Елена ПОПОВА

В трех залах бывшей школы — игрушки народные, советские и западно-евпропейские. За последние отвечают куклы и солдатики, в которые играли дети Николая II.

Настольная игра детей Николая Второго Фото: Елена ПОПОВА

ЖИЗНЬ-ЗА-ЦАРЯ

Игрушки царские. И сохранились прекрасно. Вот что значит, воспитанные дети, даже настолки как новенькие, не потрепаны и не заляпаны пиццей. Из них самая примечательная — картонный театр по опере Глинки «Жизнь за царя». А французские заводные куклы — настоящие шедевры (работают все, кроме одной арфистки).

Барабанщик и кокетка — заводные куклы из Франции Фото: Елена ПОПОВА

Подробности на сайте — museumot. Билеты (руб., будни/выходные): взрослые - 250/300, детские - 120/150, действуют льготы. Мастер-классы по изготовлению игрушек - от 100 до 350.

КУХМИСТЕРСКАЯ: ВЫПИТЬ ЧАЮ, ЗАКУСИТЬ САХАРКОМ

Интерактивный музей — популярная история, которая захватила буквально все туристические места. Кажется, формула проста: собираешь по барахолкам чайники-утюги из прошлого и позапрошлого века, узнаешь интересные байки и факты из стародавнего быта (преимущественно купеческого), привлекаешь актеров, шьешь костюмы, организуешь производство специалитетета (пастила, коврижки, пряники) и зовешь гостей на угощение.

В общем, вы поняли, что все не так просто. Ведь может получиться полный раскордаж и фальшивка. Но местные энтузиасты справляются.

Хозяюшка «Кухмистерской» и разговором развлечет и накормит Фото: Елена ПОПОВА

Сергиевская Кухмистерская — один из лучших музеев такого типа. Интересно и ненавязчиво расскажут про кухонное хозяйство рубежа XIX-XX веков, покажут затейливые прибамбасы, назначение которых ни за что не угадаете (например, утяжка для пробок. Зачем нужна — расскажут), научат готовить леденцы-ландринки, напоят чаем.

Завершающий аккорд таких шоу — покупки сувениров в лавке (все собственного производства). В Кухмистерской рекомендую постный сахар, мармелад, желудевый кофе по рецепту кулинарного блогера XIX века Елены Молоховец.

Программа «Купеческое чаепитие в исторических интерьерах» - 600 руб., дети до двух лет бесплатно. Подробности по тел. +7 (919) 767-39-05 и на сайте muzeykuhmister.ru.

Где еще

Музейная фабрика пастилы. Коломна (Московская область)

В Коломне больше 60 музеев и знатная доля их связана с пастилой. Довелось побывать в «Музейной фабрике пастилы». Вы попадаете в имение купцов Чуприковых. И это настоящий театр со множеством актеров и помещений-сцен.

Покупать — конечно, пастилу.

Театрализованная экскурсия от 600 до 750 руб.. Программа постоянно меняется, подробности на сайте — kolomnapastila.com и по тел.: +7 (910) 494-36-36, +7 (910) 494-37-37.

Гостей встречает сам купец Чуприков Фото: Елена ПОПОВА

«Усадьба Плешанова». Ростов (Ярославская область)

Усадьба купцов Плешановых — это прежде всего гостиница, все остальное — небольшой музей, пряничное заведение и балы — прилагается. Поэтому обязательно звоните купцам, если хотите попасть на посиделки и танцы. И готовьте ваши туфельки, хозяева отличаются гостеприимством: только мазурку закончите — уже котильон, только отползете к стеночке после вальса — тянут на кадриль. А потом еще — фанты да чай. Зато весело!

Покупать — пряники.

Подробности по тел. +7(800) 100- 03-69, +7(485) 367-64-41 и на сайте usadbapleshanova.ru.

«Нескучный музей». Суздаль (Владимирская область)

Здесь несколько программ. Мы попали на «Трактирные истории» - хлопнули по рюмашке, наслушались анекдотов от трактирщика, разгадали загадки, послушали куплеты. Оригинальная и остроумная экскурсия.

Покупать — нежную и вкусную пастилу, а еще рюмки-мухи.

Здесь и загадка и разгадка: выпьете весь графин — допьетесь до петухов Фото: Елена ПОПОВА

Экскурсия - от 600 до 1000 руб., подробности на сайте neskuchmuseum.ru и по тел. +7(904) 597-62-48.