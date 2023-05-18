Герой спецоперации «Z» рядовой Черкасов заставил врага бросить позиции и бежать

Рядовой Денис Шептунов и рядовой Артем Черкасов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ПЕРЕСТУПИЛИ РУБЕЖ ВСУ БЕЗ ПОТЕРЬ

Рядовой Денис Шептунов

«Расчет под командованием рядового Дениса Шептунова выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских боевиков. Противник ожесточенно сопротивлялся, пытаясь сдержать российские войска. Расчет под командованием Шептунова в ходе боя наносил прицельные удары по позициям боевиков, в результате которого были уничтожены 1 боевая машина пехоты с экипажем, 2 внедорожника и большое количество живой силы противника. Нанесенные удары позволили наступающим российским подразделениям разгромить вооруженное формирование боевиков, которые, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, бросили оружие и бежали с поля боя. Благодаря высокому профессионализму расчета под командованием рядового Шептунова российским военнослужащим удалось преодолеть оборонительный рубеж боевиков без потерь и создать условия для дальнейшего наступления».

ЗАСТАВИЛ ВРАГА БРОСИТЬ ПОЗИЦИИ

Рядовой Артем Черкасов

«Механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Артем Черкасов в составе расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи выполнял задачи по уничтожению вооружения, военной техники и живой силы националистов. Противник, стремясь изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, приступил к обстрелу позиций боевой машины Артема. В условиях непрерывного ответного обстрела, Черкасов грамотно и четко управлял боевой машиной. В ходе выполнения противоогневых маневров спас расчет от попадания вражеского снаряда и обеспечил своевременное ведения огня с новых огневых позиций. В результате профессиональных действий гвардии рядового Артем Черкасова противник понес существенные потери. Лишившись вооружения и военной техники подразделения ВСУ были вынуждены оставить удерживаемые рубежи и спешно отступить».