Счастливая Волочкова оконфузилась и рухнула с вертикального шпагата в ресторане

Жизнь Анастасии Волочковой бьет ключом, о чем она регулярно сообщает поклонникам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Коронной фишкой Анастасии Волочковой вот уже не один год является шпагат. Балерина исполняет этот элемент при каждом удобном случае. Чаще всего она делает вертикальный шпагат. Но на днях артистка не удержалась и рухнула.

Жизнь Анастасии Волочковой бьет ключом, о чем она регулярно сообщает поклонникам. Несколько часов назад бывшая прима Большого театра неожиданно заявила: "Готовимся к свадьбе моего бывшего возлюбленного Миши".

Звезда поделилась видео из ресторана. Анастасия решила сделать фирменный вертикальный шпагат, держась за спинку стула. Однако точка опоры звезду подвела. Стул предательски выскользнул из рук.

Волочкова рухнула прямо в шпагате. Конфуз танцовщицу не смутил. Расхохотавшись, она заявила: "Это ж я!"

Стоит отметить, что недавно балерина нашла себе новое развлечение - стала фотографироваться на байках. На "железном коне" Анастасия чувствует себя комфортно.

"А вот я на байке моего друга Алексея у дверей моего дома… А вообще я считаю, что руль жизни нужно всегда брать в свои руки! И все получится!" - заявила знаменитость.

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