Какой режим работы выбирают россияне: Аленка на удаленке, а Боря в конторе

- Самоизоляция закончилась, а душа все равно лежит к удаленке. Да и тело тоже... Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Помните, как мы взвыли, когда с началом пандемии многих из нас отправили работать из дома? Тогда казалось, что жизнь остановилась. Однако плюсы удаленки мы быстро оценили. А сейчас работодатели (причем не только в России) стали активно загонять сотрудников назад в офисы. Народ вздыхает: как же неохота снова ездить каждый день на работу! Действительно ли удаленка проигрывает по своей эффективности работе в офисе и на что готовы пойти россияне, чтобы по-прежнему трудиться из дома?

ТРИ ДНЯ В ОФИСЕ, ДВА - ДОМА

По данным исследования агентства Superjob, за последние полгода в России сократилось число вакансий, где возможен удаленный режим работы.

- Доминирующим трендом стал гибридный режим работы, сочетающий и офис, и дом в разных соотношениях, - рассказала «Комсомолке» руководитель службы исследований сервиса hh.ru Мария Игнатова.

В то же время, по ее словам, в первые месяцы 2023 года наряду с общим восстановлением спроса на рынке труда наблюдается и рост вакансий, в которых работодатель прямо обозначил полностью удаленный формат работы.

- По итогам неполных пяти месяцев 2023 года, общее число таких вакансий на hh.ru в России превысило 263 тысячи, что на 64% выше показателя аналогичного периода 2022 года. В то же время сегодня мы отмечаем, что хотя и идет превышение предложений удаленной работы по сравнению с началом 2022 года, их число по-прежнему не достигает пиковых значений, наблюдавшихся в разгар пандемии в 2021 году, - замечает Мария Игнатова.

Изменения коснулись профессий, по которым чаще всего предлагается работа на удаленке.

- Раньше чаще всего удаленную работу предлагали ИТ-специалистам, маркетологам, дизайнерам, представителям науки и образования, однако в течение 2023 года они демонстрируют самые скромные темпы прироста. Сильнее всего выросли вакансии на удаленке для менеджеров по продажам и административного персонала - более чем в три раза, - отмечает Мария Игнатова.

Опрос "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МЕШАЮТ ДОМАШНИЕ ДЕЛА

Наиболее заметно число вакансий с удаленной работой в этом году снизилось в Москве и Санкт-Петербурге. Работодатели удаленкой остались недовольны, хотя, казалось бы, для них это неплохая возможность экономить на аренде помещений. По данным экспертов аналитического центра НАФИ, 82% предпринимателей Москвы и Подмосковья, опрошенных во время пандемии, заявили о снижении эффективности сотрудников при работе из дома. Кстати, во время самоизоляции на дистанционную работу перешли около половины жителей Москвы и области. Среди работавших удаленно 41% отметили снижение собственной продуктивности. Опрошенные признались, что им сложно дистанционно решать рабочие вопросы, они не могут себя организовать, а еще от работы отвлекают родственники и домашние дела.

В то же время 39% опрошенных заявили, что, работая из дома, приносили компании столько же пользы, как и при работе в офисе.

- Сейчас только в 40% российских компаний есть удаленный режим. Число вакансий с удаленкой будет и дальше сокращаться. В лучшем случае будет использоваться гибридный режим, - рассказала «Комсомолке» карьерный консультант Галина Бобкова. - Еще в пандемию работодатели, переводившие сотрудников на удаленку, нередко стали снижать им зарплату.

Впрочем, многие готовы и сами пожертвовать частью своей зарплаты, лишь бы работать из дома (см. «Опрос «КП»).

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РЕЛОКАНТЫ СТАНУТ НЕВЫГОДНЫ

Есть и внешние причины, заставляющие российских работодателей уходить от удаленки. Полная удаленка предполагает, что человек может работать из любой точки мира. Для работодателей это дополнительные риски.

- Сотрудники, которые релоцировались, становятся для работодателей головной болью. Правительство внесло в Госдуму законопроект об НДФЛ в 30% для уехавших. То есть работодатели будут вынуждены либо увеличить фонд оплаты труда, либо переложить эти расходы на плечи самого сотрудника, а это риск сотрудника потерять. Поэтому работодатели будут стараться от этого отказываться, - считает Галина Бобкова.

В то же время удаленка по-прежнему останется в приоритете у компаний, которые хотят сэкономить.

- Чаще всего это стартапы, небольшие компании или компании небогатые, которые с помощью удаленки привлекают на работу сотрудников из регионов. Регионалы согласны на более низкие зарплаты, и для компании это возможность сэкономить на фонде оплаты труда, - замечает эксперт.

НУ И НУ!

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск расценил удаленку как явление… аморальное! Бизнесмен увидел в этом неравенство. По его мнению, люди, которые работают удаленно, находятся в привилегированном положении по отношению к тем, чья работа не может быть выполнена из дома.

- Это кажется правильным с моральной точки зрения? Это черт-те что! Люди, черт побери, должны перестать вести себя высокомерно, надо завязывать с этим дерьмом про работу из дома! - не скупясь на слова, заявил Маск в интервью телеканалу CNBC.

Сам Маск еще в ноябре прошлого года отменил удаленную работу в Twitter и Tesla, обязав всех сотрудников находиться на рабочем месте 40 часов в неделю, если он лично не одобрил их отсутствия.