Военная спецоперация на Украине 19 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Денис Пушилин заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 мая 2023 года.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 18 мая, заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска. Комментируя возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), Пушилин заявил, что российские войска «готовы к любому развитию событий».

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на четверг, 18 мая, российскими войсками были нанесены удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства и резервам украинской армии.

Российские истребители сбили украинский Су-24 в районе Славянска. В Запорожской области ВКС России сбили вертолет Ми-8.

Киев потерял до 200 военных и наемников на Донецком направлении. За сутки авиация ВКС России в этом районе совершила семь вылетов, а артиллеристы выполнили 72 огневые задачи.

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове. По всей Харьковской области объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ сообщили о поражении 68 артиллерийских подразделений ВСУ. Кроме того, в районе ДНР была уничтожена радиолокационная система контрбатарейной борьбы.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия с начала мая активизировала деятельность диверсионных групп в регионе.

Попытка контрнаступления Украины, о которой так много и долго говорилось, затягивается и откладывается потому, что российская разведка эффективно отслеживает перемещения войск ВСУ, а армия точными ударами уничтожает критически важную для наступления технику.