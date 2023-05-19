«Адский макияж»: Виктория Боня снова оконфузилась на Каннском фестивале

Виктория Боня на премьере фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередной день Каннского кинофестиваля открылся показом фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». В финальной части приключенческой истории о знаменитом археологе вновь снялся Харрисон Форд. Он же стал главной звездой красной дорожки. Среди других знаменитостей на премьере не преминула появиться российская телеведущая Виктория Боня. Если на открытие кинофестиваля она пришла в экстравагантном наряде из перьев, то в этот раз «Дома-2» предпочла более классический вариант.

Виктория выбрала для выхода в свет вечернее платье молодого французского дизайнера Кристофера Гилларме. Воздушный наряд алого цвета с открытыми плечами и пышной юбкой смотрелся эффектно, так что в этот раз Боня угадала с нарядом. А вот макияж модели поклонники признали неудачным. Виктория слишком ярко подвела глаза черным карандашом и густо накрасила губы помадой темного оттенка. В соцсетях подписчики назвали ее макияж «адским» и посоветовали сменить визажиста.

Виктория выбрала алый наряд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Макияж немного пугающий», «Макияж плохой, особенно губы, ну не делайте такой темный цвет, весь образ портит!», «Перебор с макияжем, и волосы сильно прилизаны», - пишут поклонники на ее странице.

Звезда «Дома-2» уже объявила, что собирается посещать мероприятия Каннского кинофестиваля практически каждый день. В соцсетях Боня показала целый шкаф с блестящими вечерними платьями, приготовленными для красной дорожки.

«Раньше радовались новогодней елке, а сейчас - платьям от кутюр», - пошутила Виктория.

Макияж модели поклонники признали неудачным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боня уверяет, что не тратится и на посещение фестиваля. Известно, что попасть на фестивальный показ можно, просто купив билет. Но Виктория говорит, что проходит туда абсолютно бесплатно. В соцсетях телеведущая рассказывала, что участвует в Каннском фестивале уже больше десяти лет подряд. Впервые она аккредитовалась на кинофорум от радиостанции в Монако, на которой тогда работала. Затем ее несколько раз приглашал один из главных спонсоров фестиваля – ювелирный дом Chopard.

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