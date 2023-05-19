Бывшая жена Смольянинова* Дарья Мельникова призналась, что ей сложно оплачивать ипотеку

Дарья Мельникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Артур Смольянинов уехал из России и на просторах зарубежья обливает грязью родную страну. В которой у него, между прочим, остались мама, бывшая жена – актриса Дарья Мельникова и двое детей. Мать артиста рассказала, что на родине у Артура нет ни недвижимости, ни счетов. Судя по всему, детям Смольянинов финансово не помогает. В соцсетях Дарья Мельникова сообщила, что купила квартиру для себя и для детей в ипотеку, которую она погашает самостоятельно. Актриса посетовала, что ей сложно в одиночку выплачивать кредит.

Дарья сейчас проводит отпуск в теплых краях. На своей странице она опубликовала пляжный снимок в купальнике. Актриса написала, что ищет мужчину, который помог бы ей выплачивать ипотечный кредит.

«Ну что ж, ищу партнера для совместной… выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатежеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие», - пошутила Мельникова.

Дарья опубликовала пляжный снимок в купальнике. Фото: соцсети.

Дарья воспитывает двоих сыновей от Артура Смольянинова. Их первенец, названный в честь отца, появился на свет в 2015 году. Младший сын Марк родился в 2018 году. В 2021 году Дарья призналась, что развелась со Смольяниновым, но сохранила с ним хорошие отношения.

Ранее звезда «Папиных дочек» рассказывала, что ипотека мотивирует ее работать гораздо сильнее других факторов.

«Вообще так меня двинуло в этом году, что я прям на всех пробах так хорошо работаю», - пошутила Мельникова на «Table шоу».

Еще недавно Смольянинов был успешным актером, но после серии скандальных интервью, порочащих родную страну, лишился съемок и спектаклей. После заявлений артиста о том, что он сочувствует украинцам и готов убивать русских, Смольянинова признали в России иностранным агентом. А недавно он был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сейчас Смольянинов собирается устроить гастрольный чес по США с собственным спектаклем. Актер подзадоривает своих возможных зрителей: «У вас уникальная, неповторимая возможность увидеть вживую на сцене человека, который признан российским государством террористом и экстремистом. Не пропустите. Согласитесь, не каждому в жизни выпадает такая счастливая возможность. Буду ждать».

Смольянинов прославился после роли Лютого в фильме «9 рота» - он сыграл положительного, героического персонажа. После начала СВО актер дал интервью, в котором признался, что готов вступить в ряды вооруженных сил Украины и убивать россиян. Например, если будет нужно, выстрелит в своего коллегу по фильму «9 рота» Сослана Фидарова, воюющего добровольцем на стороне России.

Артур также заявил, что ему будет не жалко, если по России ударят ядерными ракетами, и от нее останется радиоактивный пепел. Артист сообщил, что ему плевать на судьбу страны.

«Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится», - заявил он.

*Признан в России иноагентом.

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