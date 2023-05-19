Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У звезд лето круглый год – есть деньги и возможность часто летать отдыхать в перерывах в съемках, гастролях. Потому пока их поклонники худеют перед летом, сами артисты уже успели похвастаться фигурами в пляжном сезоне 2023 года. Выбрали звезд, чьи фигуры обсуждают чаще всего.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

37-летняя Ольга Бузова чаще других звезд в 2023 публично раздевалась – публиковала фото в соцсетях в купальниках разных моделей. Артистка особенно часто демонстрирует пышные ягодицы – результат тренировок, на которых она прокачивала именно эту часть тела. Бузова в отличной форме, но зачем-то решила еще худеть к лету.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

36-летняя Полина Гагарина – хрупкая певица. Из-за чего ей после свежего фото в купальнике устроили травлю в соцсетях, обвиняя в излишней худобе. Полина не выдержала и на днях ответила: «Простите все, у кого пышная и большая грудь. Я отвечу, потому что это волнует моих подписчиков. Я люблю маленькую грудь – и очень довольна, что она у меня именно такая. Потому что знаю, что такое большая грудь, ведь была беременна 2 раза – грудь тогда выросла до нереальных размеров, было неудобно, тяжело. И мне это не идет. Я доска – и мне это очень нравится!»

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

35-летняя Оксана Самойлова недавно поменяла грудные импланты и теперь с гордостью демонстрирует новую фигуру. Блогер, предпринимательница, жена Джигана и многодетная мать довольна новым внушительным объемом: Оксане заменили импланты объемом 320 мл на 465 мл. Самойлова объяснила причины обновления: «На повторную операцию решиться гораздо сложнее, мотивации недостаточно. Это на первую с родным «минус первым» летишь на крыльях. Но 10 лет и четверо детей изрядно подпортили форму. Да и имплантат заменить было бы не лишним уже». Самойлова и ее муж довольны новыми формами.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

36-летняя Мария Горбань сейчас отдыхает на Шри-Ланке и записывает видео, чтобы доказать – она не фотошопит фигуру. Единственная участница нашей подборки без пластических операций, кто может похвастаться модельными параметрами. Такие параметры у матери 2 детей от природы: 90-60-90, рост 172 см. Стройные длинные ноги, крутые бедра, осиная талия – все свое. Не случайно у актрисы в сериалах и рекламе роли роковых красавиц.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

33-летняя Полина Диброва в 2023 году загорает с новой грудью. Жена телеведущего Дмитрия Диброва полгода назад сделала новую грудь. Супруг в восторге от результата. А подписчики семьи недоумевают: зачем молодой и красивой женщине нужна была искусственная грудь? Длинноногая модель объяснила, что решилась на операцию не случайно: «Обладательницей форм я была всегда. В школе этого жуть как стеснялась - мальчишки обзывались и смеялись. Вскоре то, что было насмешкой, стало уникальностью. И дети все это только развили. Но тут пришла диета. В результате ушло все – руки, ноги, попа, а особенно грудь. И жизнь потеряла краски, я привыкла же с 13 лет….» «Краски» вернул пластический хирург: сделал Полине такую же большую грудь, какой она была 15 лет назад – до кормления трех сыновей и похудения. Диброва больше года тренировалась и сидела на диете: теперь хвастает результатом.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

43-летняя Анна Семенович традиционно получает массу комплементов за фото в купальнике. Хвалят за пышные формы, за «нормальную человеческую, а не модельную» фигуру». Хотя певица сделала липосакцию второго подбородка и рук. Певица Семенович – обладательница самой большой груди среди наших артисток. Анна не скрывает ей приходилось делать операции по уменьшению груди: «Диагноз гигантомастия ставят женщине, когда бюст начинается от шестого размера, где каждая грудь весит от 2,5 кг. Гигантомастия - особенность организма, как только я поправляюсь даже на килограмм, у меня сразу увеличивается грудь. Доктора посоветовали сделать редукцию. Я уменьшила грудь с девятого до пятого размера». Но грудь Семенович продолжила расти.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

35-летняя Юлианна Караулова в мае отметила юбилей с семьей в Дубае – накупалась, назагоралась. Ищем свежий загар на лице певицы и телеведущей в эфире телеигры «Кто хочет стать миллионером?», которую теперь ведет Караулова. Юлианна – звезда хрупкая от природы. На диетах не сидит, упражнениями себя не изнуряет. Даже после родов легко сбросила 15 кг, которые набрала за время беременности. Повезло – может есть что хочет и не поправляться!