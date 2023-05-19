На днях на Солнце произошла мощная вспышка. К Земле летит поток солнечной плазмы. Когда он столкнется с магнитным полем нашей планеты, поле примется «гудеть», как барабан – это и есть магнитная буря. Фото: Shutterstock

На днях на Солнце произошла мощная вспышка. К Земле летит поток солнечной плазмы. Когда он столкнется с магнитным полем нашей планеты, поле примется «гудеть», как барабан – это и есть магнитная буря. Магнитная буря 23-26 мая 2023 года. Какие могут быть последствия для здоровья, и как ее пережить.

ЧТО ТАКОЕ СОЛНЕЧНАЯ ВСПЫШКА

Свет, который Солнце щедро посылает в наши глаза, родился в недрах Солнца миллион лет назад. Его источник – термоядерные реакции, и они идут именно в центре светила. Но Солнце непрозрачно. Энергия стремится наружу, но прямиком пройти не может. Она поглощается, излучается между атомами Солнца, и так «плетется» на поверхность. Поразительно, как много времени надо энергии, чтобы преодолеть толщу Солнца.

Понятно, что это движение не может быть ровным. Уже ближе к поверхности складываются активные зоны, и спокойные зоны. То есть Солнце напоминает кипящую воду, полную пузыриков. Энергия покидает Солнце как бы порциями. Очень заметные аномалии – там, где мы с Земли видим пятна. В зоне пятен по пока не понятным причинам резко усиливается магнитное поле. Оно «замораживает» движение энергии, поверхность охлаждается, мы видим пятно. Энергия копится, и вдруг вырывается наружу. Рядом с пятном происходит вспышка, по сути взрыв.

Это как если бы вы держали крышку кипящей кастрюли, а изнутри давил пар. Рано или поздно он прорвется.

Взрыв бывает такой силы, что в космос улетает часть солнечного вещества – плазмы. Эта плазма несет в себе радиацию, энергию, чего только в ней нет. И вот этот кусочек Солнца врезается в Землю.

ЧТО ТАКОЕ МАГНИТНАЯ БУРЯ

Если бы у Земли не было магнитного поля и атмосферы, мы бы получили прямой удар солнечного вещества о поверхность Земли. Как этого сполна получает Луна.

Но у нас двойная защита. Солнечная плазма заряжена. Это значит, что она чувствует магнитное поле Земли. Плазма как бы обволакивает Землю на высоте тысяч километров, не в силах пробить магнитное поле. Но магнитное поле начинает после удара колебаться туда-сюда. К сожалению, человек может чувствовать такие колебания, а животные и подавно.

Затем ослабленная плазма все-таки проникает в атмосферу там, где линии земного магнитного поля подходят к поверхности – в полярных зонах. Но вступает в игру атмосфера. В ней «сгорают» протоны и электроны Солнца. Возникает полярное сияние.

ПОЧЕМУ МАГНИТНЫЕ БУРИ СТАЛИ ТАКИМИ ЧАСТЫМИ

Активность Солнца, в том числе образование пятен – постоянно меняется. Есть вспышки активности, есть спокойные годы. Цикл колебаний активности – около 11 лет. Именно Сейчас Солнце приближается к пику активности, он наступит года через два. Этот, текущий цикл обещает быть особенно «злым». Мы не умеем заранее предсказать «злость» того или иного цикла. Но с 1970-х годов каждый новый цикл «злее» предыдущего.

Мы не знаем причины, почему Солнце меняет активность. Но в мире звезд стабильность – скорее исключение и недостижимый идеал. Многие звезды, которые вы видите хорошей ночью, вообще время от времени взрываются. Хорошо, что Солнце ведет себя относительно тихо.

Возможно, активность Солнца вызвана Юпитером. Его период обращения почти совпадает с периодом активности Солнца. Но как это работает, мы не знаем.

НАСКОЛЬКО СТРАШНОЙ БУДЕТ БУРЯ

Мы заглянули в официальный прогноз магнитных бурь от Института космических исследований РАН. Вопреки тому, что пишут СМИ, 20 мая никаких бурь не ожидается.

Институт ожидает бури 24 мая. Но активность вырастет уже 23-го и сохранится до 26-го. Буря будет средней силы, коэффициент 5 по 10-ти балльной шкале. Это значит, что полярного сияния на широте Москвы мы не увидим. Далее до 15 июня бурь не будет.

Но надо помнить, что прогнозы могут и подвести. Обращает на себя внимание, что с февраля в 20-х числах наблюдается сильная буря. Возможно, какая-то активная область Солнца поворачивается к нам именно в это время (период вращения Солнца вокруг оси – 27 дней, почти месяц). Часто бури были, когда не ждали, и их не было, когда ждали. Надо всегда быть начеку.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОТ МАГНИТНОЙ БУРИ

Чтобы исследовать влияние магнитных бурь на человека, нужны данные о здоровье за много лет. Поразительно, но такие данные в мире может предоставить только московская Скорая помощь советского времени, когда все фиксировалось и сохранялось. Никто в мире больше так не делал.

Анализ этих данных дал следующие выводы:

- здоровые люди не чувствуют бурь, они действуют на пожилых и хроников;

- частые симптомы – головные боли, обострения связанных с сердцем и нервной системой болезней;

- эффект бурь силен зимой и почти не заметен летом. Это связано с тем, что летом люди получают больше свежей зелени, солнечного света и их организм крепче;

- хуже переносят те, кто заранее предупрежден о буре.

КАК ПЕРЕЖИТЬ МАГНИТНУЮ БУРЮ

Поэтому советы такие:

- не накручивайте себя – сейчас лето;

- ведите обычный образ жизни, не ложитесь «помирать»;

- не говорите пожилым родственникам о буре;

- имейте при себе запас лекарств от вашего базового заболевания. Но это надо иметь при себе всегда.

В целом грядущая буря вряд ли потрясет основы вашего организма, так что бояться не надо. Мать-природа, создав магнитное поле Земли, атмосферу и озоновый слой уже позаботилась о вас.

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