Заслушал доклады и наградил офицеров: Сергей Шойгу провел совещание на передовом пункте управления на Запорожском направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в зоне проведения специальной военной операции. Он проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении.

«На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях», - сообщает Минобороны России.

На кадрах видео, что распространило Минобороны России Шойгу проводит совещание с командующим группировкой. На нем глава военного ведомства отметил «высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки, а также приказал подчиненным продолжать вести комплексную разведку для заблаговременного вскрытия планов противника и их пресечения».

В беседе с офицерами штабов Шойгу сделал акценты на организацию всестороннего обеспечения войск и создании условий для безопасного размещения личного состава.

Министр поблагодарил военнослужащих и вручил им ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу» за проявленные самоотверженность и героизм.

«Высокие награды, – это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!» – сказал Сергей Шойгу.

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