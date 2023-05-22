«Такому в школе не научат. Зато научат в Школе социального предпринимателя»: как «добрый бизнес» получает знания

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее»

Эксперты твердят: у нас мало образовательных платформ, где людей бы учили вести бизнес. Даже предлагали со школьной скамьи вводить основы предпринимательства. Сейчас образовательных проектов, конечно, несравнимо больше, нежели 20 лет назад. Но появилась другая проблема: предпринимательство — слишком широкое явление. А в многочисленных его отраслях свои нюансы.

Например, социальное предпринимательство. Метафорично его иногда называют «добрым бизнесом». Он направлен не только на получение дохода, но и на достижение общественно полезных целей, решение социальных проблем граждан и общества. Соцпредприниматели принимают на работу уязвимые слои населения или оказывают им услуги (образовательные, медицинские и иные), производят нужные таким людям товары.

В России социальное предпринимательство развивает Фонд «Наше будущее». Это некоммерческая организация. Среди проектов Фонда — Школа социального предпринимательства — программа для желающих узнать не только о бизнесе, его масштабировании и грамотном планировании своего дела, но и о тонкостях, связанных с социальным уклоном.

НАУЧИЛИ МАТЕМАТИКЕ БИЗНЕСА

Ирина Татьянкина из Ханты-Мансийска училась на физмате, служила в полиции. И всю сознательную жизнь горела спортом и ЗОЖ. Поэтому получила еще одно высшее образование — уже как тренер. А затем построила свою фитнес-студию Vforme. Для этого пришлось продать автомобиль и пару квартир — ее и мужа. Но бизнесвумен так мечтала о собственном деле, что готова была рискнуть.

Ирина Татьянкина свое дело начала 4,5 года назад.Фото предоставлено фитнес-студией Vforme

Супруг Ирины первым прошел школу соцпредпринимателей. Когда объявили новый набор — посоветовал жене тоже пройти курсы.

— Во-первых, хотелось восполнить недостающие знания. Мне не хватало «математической» составляющей в бизнесе. Не до конца представляла, как строится финансовая модель. Теперь все поняла. Во-вторых, важно, что там выдают документ об окончании. Его впредь можно использовать, когда, например, подаешь заявки на участие в грантах. Учеба в комфортном режиме: ведь у всех семьи, бизнес. Приятно, что организаторы все распланировали. Еще у нас была очень ответственная куратор — всегда вовремя сообщала о предстоящих мероприятиях, — делится Ирина.

Сейчас у предпринимателя работают восемь человек. Ведут подростковый, мужской и женский фитнес. Есть дополнительное образование для детей — хореография для ребят 3 – 12 лет. Открыта группа «Мамы_Vforme»: чтобы женщины с маленькими детьми могли посещать занятия.

В фитнес-хабе Ирины есть занятия для мамочек-декретниц.Фото предоставлено фитнес-студией Vforme

— Много вкладываем в детскую хореографию. Получили образовательную лицензию. Стремимся сделать услугу доступной, но при этом держать высокую планку качества. Еще создали группы подросткового фитнеса. Есть дети, которые ненавидят школьную физкультуру. Из-за этого у них появляется негативное отношение к спорту. Мы делаем так, чтобы ребята все же не бросали занятия. Сейчас остро стоит проблема сколиоза и ожирения у молодежи, — отмечает Ирина.

ШКОЛА ПОМОГЛА СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Два года назад Елена Карпачева основала школу шитья «Хочу и шью!» в Ижевске. В ней преподают портновское мастерство, открыли ателье и разрабатывают лекала и документацию для брендов и швейных предприятий.

Елена Карпачева из Ижевска.Фото предоставлено школой шитья «Хочу и шью!»

— Хотим, чтобы как можно больше девушек в России ощутили кайф от творчества, красоты и самовыражения! Сейчас я задумалась, что мое дело может приносить еще большую пользу обществу, в том числе и незащищенным группам граждан. Так я пришла к идее социального предпринимательства, — рассказывает Елена.

В региональной «Корпорации развития» узнала про школу от Фонда «Наше будущее». По окончанию курсов защитила проект по обучению шитью и трудоустройству: под конкретный запрос от работодателя за счет его средств или социального контракта. В России малообеспеченные и безработные могут заключить такой договор с соцзащитой и получить финансовую поддержку. В отличие от пособия, эта субсидия помогает выйти из кризисной ситуации и поднять уровень дохода. Составляется персональная «дорожная карта» по выходу из сложной ситуации. Грубый пример: «Хочу работать в швейном цехе, и даже есть работодатель, который ищет сотрудников. Только нужно получить образование. На эти цели готов заключить соцконтракт».

— Сейчас занимаюсь реализацией — собираю документы для получения образовательной лицензии. Далее планирую претендовать на получение статуса социального предпринимателя. Школа дала мне знания о социальном предпринимательстве и предпринимательстве в целом. Круто было узнать опыт тех, кто уже работает в этой сфере. Проект, созданный во время обучения, стал базой поставленных задач: готовым решением, по которому остается только осуществить задуманное, — поделилась Елена.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО СЕСТЬ ЗА ПАРТУ — ВИРТУАЛЬНУЮ

Зульфия Рахимзянова живет в селе Ярково — между Тюменью и Тобольском. Женщина начала с нетипичного для провинции бизнеса — фотосалона. Два года назад рыскала по интернету и прочитала про школу социальных предпринимателей.

Зульфия Рахимзянова управляла фотосалоном, а потом открыла аутентичный музей. Фото из личного архива

— Я хоть в бизнесе с 2008 года, но все делала по наитию. А хотелось узнать о продвижении, финансовом моделировании и бизнес-планировании. В школе как раз обещали всему научить — и научили!

Кроме фотоателье ярковская бизнесвумен давно мечтала открыть аутентичный музей. Так появился музей-лавка «Живинка».

— У молодежи сумбур в головах. Я хотела, чтобы детям где-то, кроме семьи, еще могли рассказать про традиционные ценности. Сейчас живем хорошо, но этому предшествовали работа и заслуги поколений. Об этом можно рассказать через народные атрибуты быта прошлого — их и выставляем. В общем идея показать детям, как жили раньше и к чему пришли. К нам приходит ностальгировать и старшее поколение.

На экскурсии приезжают местные школьники. Летом ждут туристов из других регионов. Фото предоставлено музеем «Живинка»

В музее также продают и экспонируют хенд-мейд поделки мастеров с Ярковского района.

— Умельцев много, а выставляться им негде. Если молодежь еще в интернете что-то понимает, то люди постарше от Сети далеки. А мы их работы — многодетных, пенсионеров, инвалидов — продаем, помогаем зарабатывать.

НА ЗАМЕТКУ

Как попасть в Школу соцпредпринимателей

Сейчас поток уже набран. Но на сайте проекта shkolasp.ru можно подписаться на уведомления о новом курсе. Предварительно нужно заполнить анкету и пройти отбор. Обучение проходит онлайн.

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