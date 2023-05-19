Военный рассказал о пытках и убийствах в украинском плену

Военнослужащий вооруженных сил России, вернувшийся домой из украинского плена, рассказал следователям Следственного комитета о пытках. Его рассказ еще раз подтверждает, что украинские националисты ничего не слышали о требованиях Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания.

- Держали в подвале. Охранявшие пленных ходили в балаквалах. Вырезали на правой стороне моей груди скандинавский символ только для того, чтобы охранник, желавший сделать себе наколку, посмотрел, как она будет выглядеть со стороны. При этом привязали провода, и сказали, что если буду дергаться, будут бить током, - рассказал российский военнослужащий.

Он также сообщил о применении сотрудниками СБУ насилия к другим находившимся в плену российским военнослужащим.

«Так один из бойцов был жестоко избит и скончался после того, как его вернули в камеру. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации дают правовую оценку каждому установленному случаю применения насилия к российским военнослужащим, находящимся в плену», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.