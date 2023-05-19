Дмитрий Песков: Пионерия - это явление в истории страны. Я был пионером

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, в День Пионерии, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить как раз эту тему.

…- Дмитрий Сергеевич, я хочу напомнить, так совпало, что ровно месяц назад, 19 апреля, Владимир Путин спросил у Татьяны Голиковой на совещании, кто такие «Движение первых», это пионеры? Татьяна Алексеевна ответила: «По-старому – да». Путин заметил: «По-старому, по-новому, какая разница, от этого названия никуда не деться». И еще президент сказал, что этот термин - «пионеры», это название лишено каких-то идеологических моментов, идеологической окраски. Сегодня как раз День Пионерии. Хотел спросить, как в Кремле относятся к тому, чтобы все-таки реабилитировать если не эту организацию, то хотя бы это название? Да и организацию, которую разогнали при президенте Ельцине... Тем более, что Зюганов каждый год на Красной площади принимает в пионеры по 5 тысяч школьников. Кстати, и Путин, и Шойгу, и Кириенко, да и многие в Кремле были пионерами.

- Название «Движение первых», как тогда сказала вице-премьер Голикова, это то, что выбрали дети, то, что выбрала молодежь, — начал Песков. - Был соответствующий опрос, и именно дети за это название проголосовали. А в остальном… Ну, да, память о Пионерии - те, кто хочет, они хранят эту память.

В любом случае, это было явление в истории нашей страны, которое из истории никуда не денется.

Мне неизвестно о том, чтобы кто-то говорил о необходимости реабилитации (пионерской организации. - А.Г.)

Ну, что реабилитировать? Сама организация прекратила свое существование в свое время. Страна развивается, появляются новые организации, порой со схожими задачами, схожим видением необходимости тех или иных объединений. Не думаю, что могу что-то большее сказать.

- А Дмитрий Сергеевич Песков был пионером?

- Да, был пионером.

- Тогда вас тоже поздравляю, Дмитрий Сергеевич, с Днем пионерии!

- Спасибо. Взаимно.

- Спасибо!