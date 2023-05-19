Владимир Шахрин впервые за год спел «Оранжевое настроение», Константин Хабенский получил награду из рук Аделины Сотниковой, а Милош Бикович шутил о сложном русском

Названы первые победители Национальной премии интернет-контента 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 18 мая Институт развития интернета (ИРИ) объявил первую часть победителей Национальной премии интернет-контента 2023 года. Награждение состоялось в культурно-образовательном центре «Зотов» - памятнике конструктивизма, построенном в 1931 году. Победители были названы в 16 номинациях. Еще 20 обладателей премии интернет-контента станут известны 7 июня на церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

«ПОЗИТИВ – НОВАЯ НОРМА»

…«Награждение начнется через 15 минут, - встречает участников награждения в центре «Зотов» голос актера Сергея Бурунова. - Чувствуйте себя как дома. Поговорите с теми, кого давно не видели, познакомьтесь с теми, кого еще не знаете. Ведь может именно с этими людьми вы сделаете ваш следующий совместный проект».

Вячеслав Макаров, телеведущий, музыкант Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Мы проводим премию второй год подряд и видим, что талантливых, позитивных, созидательных проектов в интернете становится все больше, — сообщил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. - Создавать контент, который позитивно повлияет на аудиторию, – новая норма, пришедшая на смену хайпу и быстрой популярности. Именно такие проекты востребованы, нужны зрителю. И победители премии лишний раз доказывают, что в России умеют их снимать».

Специальный приз в номинации «Люди дела» вручили главный редактор, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и актер, музыкант Стас Ярушин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Мы очень любим ИРИ, - призналась Олеся Носова. – «Комсомольская правда» участвует во всех мероприятиях ИРИ по одной простой причине – ИРИ помогает реализовывать наши мечты. Можно себе такое нафантазировать, на что тебе просто не хватит ресурсов, опыта, людей – да чего угодно может не хватить! Делишься своими мечтами с ИРИ, и они помогают их воплощать в жизнь».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди финалистов этого года – проект медиагруппы «Комсомольская правда» «Живая наука или Научный стендап», в котором лучшие ученые и исследователи России в легкой и увлекательной форме рассказывают о своих разработках, технических достижениях и научных открытиях современности.

ЗНАКОВЫЕ ДЛЯ СТРАНЫ

Награждение прошло в формате индустриального коктейля. Ведущими церемонии выступили актер из сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный и телеведущая Тутта Ларсен. На круглую сцену в сердце бывшего кольцевого хлебозавода-автомата поднимались руководители интернет-проектов, которые стали знаковыми для страны.

Актер Станислав Ярушин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В номинации «Делая мир лучше» победил социально-познавательный проект о важности связи между поколениями «Дедсад». «Лучшим короткометражным фильмом» признана лента «Чернильное море», рассказывающая о молодом моряке Саше из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом. Собравший миллионы просмотров ролик «Время переезжать в Россию», о котором написали десятки зарубежных СМИ, победил в категории «Лучший вирусный контент». «Лучшим анимационным проектом» назван мультсериал «Про Миру и Гошу», посвященный отношениям внутри семьи.

Церемонию награждения посетили представители госструктур, крупнейших медиакомпаний страны, артисты, музыканты, журналисты, блогеры. Среди гостей: заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина, заместитель генерального директора НМГ, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн, актриса Катерина Шпица, дизайнер Денис Симачев, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (пранкеры Вован и Лексус) и многие другие.

Пранкеры Вован и Лексус Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так, сербский актер Милош Бикович вручил награду за сохранение русского языка. При этом признался, что «наш великий и могучий — чертовски сложный».

ЖИТЬ И ПОМОГАТЬ

Единственную персональную награду вечера (номинация «Быть Человеком») актер, общественный деятель, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский получил из рук олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой и президентаРоссийской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николая Володина (полный список победителей читайте в конце текста).

«Наш фонд уже 15 лет существует, помогает детям и взрослым справляться, выходить из тяжелой ситуации(Фонд занимается организацией помощи детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга – «КП»), - отметил Константин Хабенский. - За эти 15 лет мы прошли очень много, обрели огромное количество неравнодушных людей. И мы идем дальше. Я считаю, стоит жить, стоит жить сейчас, стоит помогать другим».

Фигурист Александр Энберт и блогер Василиса Даванкова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В завершении вечера на сцену вышел Владимир Шахрин. Лидер группы «Чайф» дал акустический концерт c детским ансамблем «ParadiZ» из Свердловска Луганской народной республики.

«Один хороший знакомый нашей семьи оказался музыкантом. Он – шахтер из небольшого городка Свердловск Луганской народной республики, сейчас на пенсии. И он устроился работать сторожем в школе, собрал ансамбль из учеников, - рассказал Владимир Шахрин о том, как сложилось это неожиданное сотрудничество со школьниками из ЛНР. - Однажды на съемках я подумал, как было бы здорово пригласить ребят в летнюю Москву и вместе сыграть. И вот мы здесь. Для меня это как машина времени – я снова играю в школьном ансамбле… Многое, что происходит сегодня в мире, происходит ради них. Так что я рад петь вместе с ними сегодня».

Актриса Екатерина Шпица Фото: Михаил ФРОЛОВ

После чего легенда русского рока вместе со школьниками сыграли несколько хитов «Чайфа», в том числе и «Оранжевое настроение», которое группа не поет уже больше года.

Победители II Национальной премии интернет-контента(первые 16 номинаций):

Номинация «Делая мир лучше» - «ДедСад»;

Номинация «Лучший короткометражный фильм» - «Чернильное море»;

Номинация «Лучший спецпроект интернет-СМИ» - «Крах однополярного мира»;

Номинация «Лучший вирусный контент» - «Время переезжать в Россию»;

Номинация «Лучший анимационный проект» - «Про Миру и Гошу»;

Номинация «Лучший музыкальный клип» - «Верю в тебя» (Баста);

Номинация «Лучший подкаст» - «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем»;

Номинация «Лучший проект в вертикальном формате» - «Учитель года»;

Номинация «Лучший видеоконтент до 3х минут» - «Это не детство, если нет семьи»;

Номинация «Великий и могучий» - Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»;

Номинация «Люди дела» - стартап-шоу бизнесе «Еще не вечер. Стартап-шоу 60+»;

Номинации VK «Открываем Россию» - фотограф-путешественник, автор сообщества «В поисках света» Александр Мазуров;

Номинация «Конструируя новую реальность» - проект «Музыкальное измерение» (Дюрер, Морозов, Дягилев) оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса;

Номинация «Первопроходцы» - веб-сериал «ПМЖейсон»;

Номинация «Наука в фокусе» - «Точка науки»;

Номинация «Быть Человеком» - Константин Хабенский.