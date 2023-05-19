Русский художник нарисовал комикс приключениях «северного» Человека-паука в Сибири. Он борется с ЛЭП-монстром

Российский художник Евгений Зубков широко известен в узком мире дизайна и иллюстраций. Широкая публика познакомилась с его работами во время пандемии, когда в сети появились картинки про Россию в киберпанке, где доставщик пиццы передает в окно еду при помощи специального робота.

Зубков называет такие работы «мемными пикчами», которые исполняет за пять минут. Однако именно эти необычные, гиперсовременные рисунки набирают миллионы просмотров в интернете.

Теперь Евгений пошел дальше и решил создать (без крупных денежных влияний) качественный комикс про русского супергероя — «северного» Человека-паука, который живет в Сибири, учится в институте и помогает местным.

Зубков выложил работу «Северный Паук» бесплатно в ВК, чтобы каждый смог оценить работу. На страницах комикса мы видим, как простой парень Никита из Нефтесибирска живет с бабушкой, пишет курсовые, а по ночам делает добрые дела — к примеру, спасает город от обесточивания в результате работы воришек, решивших срезать кабель.

Северный Паук сдает воров местным мужикам, которые наказывают одного из злоумышленников кабелем под напряжением. Так комикс получает героя-антагониста: обожженный и изуродованный вор становится ЛЭП-монстром в спецовке, который имеет бесконечный заряд электричества.

Зубков подчеркнул, что это только первая подобная работа. И дальше читателей ждет продолжение. А поскольку работа трудоемкая, попросил донатить (жертвовать) на следующие комиксы.

Первые работы Евгения начали появляться в сети в 2020 году.