Вооруженные Силы России продолжили серию ночных ракетных ударов по объектам вооруженных формирований Украины. Этой ночью наши военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий», — заявил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также рассказал о потерях ВСУ за сутки на линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 85, на Артемовском до 70 боевиков и иностранных наемников, на Донецком до 130, на Южно-Донецком и Запорожском до 120, на Херсонском до 30.

Кроме 500 наемников киевского режима, наши воины уничтожили за сутки три диверсионно-разведывательные группы, склады боеприпасов 14-й и 72-ой механизированной бригады ВСУ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, гаубицу L118 производства Великобритании и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Артемовском направлении, где штурмовые отряды ведет бои в западной части города.

«Подразделения «Южной» группировки войск сдерживают противника, прикрывают фланги штурмовых отрядов. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач», - подчеркнул Конашенков.

В это время оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией нашей группировки были поражены: склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в Красноармейске, хранилище топлива для украинской военной техники в Мервичи Львовской области, также уничтожены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103 районах.

Представитель Минобороны России отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

428 - самолетов.

234 - вертолета.

4218 - беспилотных летательных аппаратов.

423 - зенитных ракетных комплекса.

9227 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4852 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10304 - единицы специальной военной автомобильной техники.