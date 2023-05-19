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Политика19 мая 2023 11:48

Минобороны России ударило ракетами по центрам подготовки ВСУ

Также массированные удары наносились по складам с боеприпасами и иностранным вооружением
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Вооруженные Силы России продолжили серию ночных ракетных ударов по объектам вооруженных формирований Украины. Этой ночью наши военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий», — заявил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также рассказал о потерях ВСУ за сутки на линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 85, на Артемовском до 70 боевиков и иностранных наемников, на Донецком до 130, на Южно-Донецком и Запорожском до 120, на Херсонском до 30.

Кроме 500 наемников киевского режима, наши воины уничтожили за сутки три диверсионно-разведывательные группы, склады боеприпасов 14-й и 72-ой механизированной бригады ВСУ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, гаубицу L118 производства Великобритании и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Артемовском направлении, где штурмовые отряды ведет бои в западной части города.

«Подразделения «Южной» группировки войск сдерживают противника, прикрывают фланги штурмовых отрядов. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач», - подчеркнул Конашенков.

В это время оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией нашей группировки были поражены: склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в Красноармейске, хранилище топлива для украинской военной техники в Мервичи Львовской области, также уничтожены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103 районах.

Представитель Минобороны России отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

428 - самолетов.

234 - вертолета.

4218 - беспилотных летательных аппаратов.

423 - зенитных ракетных комплекса.

9227 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4852 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10304 - единицы специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ