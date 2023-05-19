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Экономика19 мая 2023 12:10

Мишустин поручил регионам организовать лечение военных, раненных в ходе СВО

Премьер сообщил о завершении строительства оборонительных сооружений на приграничных территориях
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Премьер-министр Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: REUTERS

Михаил Мишустин поручил регионам вместе с Минздравом и Минтрудом организовать лечение и социальную поддержку солдат и офицеров, получивших ранения в ходе СВО. Речь идет о военных, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения.

Мишустин сообщил, что координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил продолжит мониторинг качества и полноты оказания медицинских услуг участникам СВО.

Мишустин также рассказал об оборонительных сооружениях в приграничных регионах. Как сообщил премьер, их оборудование полностью завершено. Это несколько тысяч оборонительных сооружений на территории приграничных районов и новых регионов. В том числе были закуплены средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Премьер также сообщил, что объемы вооружений, необходимых для проведения СВО, будут наращиваться.

По его словам, производство вооружений уже выросло по всем позициям.

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