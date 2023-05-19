Добавь эмоций в чат: школьники создадут стикеры для учебного профиля Сферум в VK Мессенджере

Школьники по всей стране смогут попробовать себя в роли создателей стикеров и придумать свой авторский стикерпак для чатов учебного профиля Сферум в VK Мессенджере. Лучшие стикеры появятся в фирменных стикерпаках учебного профиля. Старт конкурса — 19 мая 2023 года.

Ученикам нужно придумать идею и нарисовать стикеры для учебного профиля Сферум, а затем до 30 июня 2023 года выложить свой рисунок в любом формате на личной странице в соцсети ВКонтакте или в сообществе образовательной организации с хэштегом #МойСферум и описанием идеи, как стикерпак может быть полезен в общении с одноклассниками и учителями. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать по ссылке.

Члены жюри выберут 10 победителей, а также наградят участников в специальных номинациях: «Уникальный и интересный персонаж стикерпака», «Креативное описание идеи стикерпака» и «Увлекательная история в стикерпаке».

Десять авторов лучших работ получат планшет для учебы и отдыха, умную колонку VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей и набор для рисования. Победители специальных номинаций получат умную колонку VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей и набор для рисования.

Для всех учащихся, которые хотят научиться придумывать и рисовать стикеры, в июне пройдут мастер-классы с участием профессиональных иллюстраторов. Информация о них будет опубликована на сайте конкурса и в сообществе Сферума ВКонтакте.

Эскизы финалистов конкурса будут переданы профессиональным иллюстраторам и пополнят библиотеку фирменных стикеров учебного профиля Сферума в VK Мессенджере. Все школьники страны смогут получить стикерпаки конкурса 1 сентября. «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере регулярно обновляется, и мы приглашаем наших главных пользователей — школьников — присоединиться к конкурсу и попробовать себя в роли создателей стикеров. Мы выберем самые яркие и креативные работы, и они пополнят банк фирменных стикеров учебного профиля и станут доступны школьникам по всей стране. Мы рассчитываем, что конкурс найдет отклик у школьников и поможет нам сделать общение в чатах более красочным и интересным», — прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик Сферума) Рубен Акопов.

На конкурс стикеров #МойСферум в 2022 году было подано 2,3 тыс. работ. В результате отбора был создан уникальный стикерпак на основе лучших работ

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ООО «Цифровое образование» — разработчик Сферума — образовано летом 2019 года для создания высокотехнологичных сервисов в сфере образования. Компания входит в реестр отечественного программного обеспечения и реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а также является резидентом Сколково.

Компания является обладателем награды Международного конкурса технологических продуктов в образовании Edcrunch Award Product — 2021, лауреатом «Премии Рунета» 2021 и 2022 годов в номинации «Образование и кадры» и победителем премии ComNews 2021 года в номинации «Лучшее цифровое решение в образовании».

Сферум был запущен 31 марта 2021 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды».