Найти энергию стало проще: «Спорт – норма жизни» запустил интерактивную карту спортивных объектов

Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» спорт становится все более доступным. 15 мая на сайте норма-спорт.рф запущена интерактивная карта спортивных объектов, расположенных во всех регионах России. Карта включает название объекта, адрес и контактные данные.

«С каждым годом все больше россиян регулярно занимаются физической культурой и спортом, - сегодня их уже более 65 миллионов человек. Наша ключевая задача к 2030 году вовлечь в спорт не менее 110 миллионов наших граждан – такая цель поставлена президентом России Владимиром Путиным. Для этого по всей стране создаются необходимые условия – открываются новые спортивные объекты, проводятся различные массовые спортивные мероприятия, развивается корпоративный спорт на предприятиях. Благодаря проекту «Спорт – норма жизни» мы призываем граждан к тому, как важно найти время на занятия спортом в своем ежедневном графике и сделать его нормой своей жизни», – отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

С момента реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в России открыто уже более 400 спортивных объектов, а также более 1500 спортивных площадок ГТО. К движению ГТО присоединились более 20 млн человек, приступили к выполнению нормативов более 11 млн человек, а выполнили нормативы на знаки отличия - 7,6 млн человек. В 2022 году введено в эксплуатацию 60 спортивных объектов, 80 объектов спортивной инфраструктуры будет построено и открыто в 2023 году.

На сегодняшний день спортом занимаются 51,3% жителей России. Чтобы эта цифра стала еще больше, по проекту «Спорт – норма жизни» проводятся различные мастер-классы, спортивно-образовательные программы, тренировки и соревнования. В том числе - всероссийские массовые спортивные мероприятия, такие как «Лыжня России», «Оранжевый Мяч», «Кросс Нации», «Декада спорта и здоровья», «День Физкультурника».

Реализуется Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре», принять участие в котором могут спортивные энтузиасты из всех уголков страны. Победители получают денежные призы и возможность масштабировать свои проекты. В мае 2023 года завершается уже 3 сезон конкурса, старт 4 сезона намечен на осень.

«Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Чем чаще люди занимаются спортом, тем они более счастливы. Если среди тех, кто занимается спортом всего несколько раз в год счастливы всего 54%, то среди тех, кто делает это несколько раз в неделю – 81%. Наша ключевая задача - вовлечь как можно больше граждан в активный образ жизни и напомнить, что физическая активность – это отличный способ найти в себе ресурсы и силы для учебы, работы, семьи и хобби. Ведь спорт не отнимает время, а наоборот его приумножает. Мы разработали специальную интерактивную карту спортивных объектов, чтобы каждый любитель спорта мог без труда найти ближайшую к дому площадку и получить дневную дозу энергии для реализации своих самых амбициозных планов», - рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.