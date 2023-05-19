Маша Распутина сделала странное признание: «Пью перекись и молодею»

Маша Распутина с певцом Каем Метовым Фото: Мария РЕМИЗОВА

Исполнительница хита «Роза чайная» Маша Распутина выглядит намного моложе своего паспортного возраста. В день своего 59-летия, встретившись с журналистами, певица поделилась секретами молодости. Правда советы артистки весьма противоречивые, без рекомендаций врачей следовать им все же не стоит.

- Мне помогает йога, медитации и перекись, - удивила KP.RU Распутина. - Я каждый день пью по два-три литра воды и молодею. Утро начинаю с трех стаканов воды, куда добавляю перекись водорода — по 30 капель. Таким образом я укрепляю свой организм и защищаю его от болезней и вирусов.

По словам певицы, свое 59-летие она не собиралась отмечать, скромно посидела в ресторане с мужем, дочерью Лидой и другом семьи певцом Каем Метовым,

- Ой, никаких подарков мне сейчас не надо. Чего мне только за всю жизнь не дарили — и бриллианты, и машины, и меха. Да, и пенделей я тоже порой получала (смеется.). Сейчас я понимаю, что главный подарок — внимание и уважение. Вот скажи мне, что думаешь обо мне каждую минуту и все, это будет самый лучший подарок, - поделилась с KP.RU Распутина.