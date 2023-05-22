В Москве в новых жилых кварталах связь улучшится еще на этапе строительства

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Новоселье жители Москвы, которые не так давно обзавелись новыми квадратными метрами, будут встречать с отличной связью в квартирах. Так, билайн и MR Group договорились о том, что еще на этапе строительства будут предприняты меры для улучшения качества сигнала и передачи данных в проектируемых высотках.

Эта работа уже ведется. Благодаря инновационному подходу оператор в короткий срок смог улучшить покрытие сетью 4G на территории пяти комплексов – D1, Discovery, Discovery Park, «Фили Сити» и «Селигер Сити». В общей сложности эти дома рассчитаны на 8 тысяч квартир, в них проживают около 32 тысяч человек.

Изменения люди уже оценили. На связи с родными и близкими, а некоторые – и с коллегами, так как многие россияне работают сейчас онлайн, жильцы новостроек остаются повсеместно. Надежный сигнал ловит не только в квартирах, но и в подземном паркинге, в шахтах лифтов и по всей внутридомовой территории.

Как это удалось сделать? Во время проектирования все было продумано до мелочей. Параллельно с возведением новостроек рабочие проложили необходимые оператору коммуникации, а технические специалисты установили телеком-оборудование. На качество мобильной связи также повлияла установка базовых станций внутри зданий новостроек. Это сделано специально для того, чтобы бесперебойный сигнал ловил по всей внутридомовой территории.

– Наше сотрудничество с одним из крупнейших застройщиков Москвы поможет решить насущную проблему новых жилых комплексов – обеспечение качественного покрытия на всей территории до заселения. Мы намерены масштабировать новый стандарт в организации связи на территории жилых комплексов как на новые, так и на сданные жилые комплексы застройщика, – сообщил Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».

Кстати, партнерское соглашение также включает в себя создание проектов по развитию различных направлений телекоммуникационных услуг, в том числе таких, как видеонаблюдение и «Умный Дом».

– Надежная связь для резидентов наших жилых комплексов – важная составляющая комфортной среды, которую мы действительно создаем в своих проектах. Цифровизация и внедрение современных инновационных стандартов управления квартирой и домом невозможны без бесперебойных услуг связи и мобильного интернета. Наши жители развиваются, учатся, работают из дома и отдыхают с семьей, и для всего этого необходима качественная связь в каждом уголке наших ЖК. Сотрудничество с мобильным оператором поможет обеспечить единый стандарт качества связи во всех наших проектах, – уверен Александр Сурменев, директор по девелопменту компании MR Group.