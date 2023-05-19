Россияне уверены, главная задача новой пионерии - привить школьникам любовь к Родине

19 мая в России отмечается день пионерии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 мая в России отмечается день пионерии. И хотя в старом виде организация давно не работает, в прошлом году появился современный аналог – «Движение первых». Новая пионерия добровольная и уже набирает ребят в свои ряды. А тем временем россияне рассуждают, что должна дать эта организация современным детям кроме воспитания.

Согласно результатам опроса сайта KP.RU, 69% россиян уверены, что главная задача новой пионерии – привить школьникам патриотизм и любовь к Родине.

«В первую очередь – это воспитание человека, гражданина своей Родины и никаких различий и привилегий. Один за всех и все за одного», - говорит участник опроса.

Еще 60% считают, что новая пионерия даст современному поколению веселое и интересное детство. А еще 29% - новых друзей.

«Прежде всего, дружбу. Дети в советское время дружны были, а это многого стоит», - вспоминает участница опроса.

«Пионерия - это в первую очередь общее дело. Развивает сплоченность, взаимовыручку, поддержку слабых. Человечность одним словом», - говорит другой.

А вот 36% считают, что от организации должна быть и выгода, хорошо, если для детей организуют бесплатные секции и кружки, а то сейчас родителям за все это приходится платить немалые деньги.

25% добавляют, что ждут от пионерии хорошей спортивной подготовки школьников, пусть эта организация будет не только дружеской и патриотичной, но и оздоровительной.

По 17% опрошенных проголосовали за бесплатные пионерские лагеря для отличников и за бесплатные путевки по всей России, чтобы дети имели возможность посмотреть родную страну и хорошо отдохнуть на каникулах, даже если у их родителей нет финансовых возможностей.

11% россиян заявили, что было бы здорово если бы пионеры получали льготы при поступлении в вуз, а еще 7% - старт для будущей карьеры, профориентацию, стажировки. Еще 1% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли девять тысяч человек.