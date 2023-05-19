Индустрия счастья: Винный туризм в России становится все популярнее

Фото предоставлено организаторами форума

Тёплый ветер над озером Абрау, паруса на синей воде, цветущие каштаны, виноградные ароматы… Пока туристы отдыхают и гуляют по набережной вдоль живописных берегов и погружаются в 150-летнюю историю российского игристого на экскурсиях, профессионалы туристической и винной отраслей работают на «Первом Форуме винного туризма: Успешные практики и тенденции».

Форум состоялся в Краснодарском крае, на курорте Абрау-Дюрсо 12 - 13 мая и собрал более 400 участников из 11 стран мира. Представителей федеральной и региональной власти, дипломатов, туроператоров, виноделов, винных гидов, руководство вузов. Форум был организован Центром туризма «Абрау-Дюрсо» при поддержке Всемирной организации винного туризма (GWTO) и Международного эногастрономического центра.

ВИНОДЕЛЬНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КРАСИВЫМИ

Индустрия счастья - так назвал винный туризм Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO), прибывший на форум в Абрау. И это определение понравилось всем. Действительно, винный туризм объединяет множество радостей. Путешествия и отдых, вкусы и ароматы, пейзажи и архитектура (винодельни должны быть красивыми - тезис собственника группы компаний «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова), историю и культуру.

- Сегодня мы видим все больше виноделен, которые поражают не только высоким качеством своей продукции, но и архитектурными решениями, красотой и антуражем. Мы хотим, чтобы в России увидели международный опыт, - подчеркнул Борис Титов.

- Всемирная организация винного туризма предлагает объединить всех, кто заинтересован в развитии энотуризма: государственные и общественные организации, производителей вина, туристические компании, отраслевые ассоциации и академический сектор, - сказал Хосе Антонио Видаль в своем выступлении.

- Опираясь на собственную историю и следуя современным мировым тенденциям, российский винный туризм может успешно конкурировать на международном рынке и развивать эногастрономическую культуру в российском обществе, - уверен Леонид Гелибтерман, вице-президент Всемирной организации винного туризма по странам Евразии.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ

В Абрау-Дюрсо форум провели не случайно: это самый посещаемый энотуристический курорт не только в России, и в сравнении с европейскими винными направлениями. Принимает 500 тысяч гостей в год! А в целом в Краснодарский край приезжает уже миллион винных туристов, назвал впечатляющую цифру врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

– Краснодарский край – крупнейший винный регион России. На сегодняшний день для посещения доступно порядка 30 виноделен, - рассказал Михаил Зарицкий.

В 2022 году в России появился первый национальный туристский маршрут «Винные дороги Краснодарского края», разработанный в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

– Мы не можем развиваться дальше без других виноделен, в том числе малых, бутиковых, дизайнерских. Люди приезжают смотреть не один объект, а целую винную провинцию. Все это даст серьёзный эффект синергии рынка, - подчеркнул Борис Титов.

– Если туризм генерирует вокруг себя 50 смежных отраслей, то винный туризм даже больше, а это значит, что при достаточном развитии и распространении он будет активно влиять на экономику винных регионов, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Проект «Винные дороги Севастополя» объединяет около 40 винодельческих предприятий, сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Елена Карасева, руководитель центра маркетинга «Агентства по туризму и коммуникациям Ростовской области», обратила внимание на растущий поток автомобильных туристов - отпускники едут из средней полосы России, с Урала и даже Сибири на своих машинах к Чёрному морю. И для многих экскурсии на виноградники и винодельческие предприятия становятся поводом сделать остановку в Ростовской области.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Три российские винодельни на Форуме в Абрау-Дюрсо получили сертификаты о вступлении во Всемирную организацию винного туризма - «Абрау-Дюрсо», Château de Talu и центр винного туризма Winepark. Вступление в международное объединение даст возможности для обучения, проведения мероприятий, сертификации качества винного туризма.

- Сегодня мы принимаем 500 тысяч гостей в год, наш потенциал эксперты оценивают в миллион туристов. Уверена, что скоро мы вместе сможем сформировать сильный бренд энотуризма России, правильно спозиционировать его на мировой арене и создать феномен российского винного туризма, - отметила Ирина Гончарова, виде-президент по туризму и специальным проектам группы компаний «Абрау-Дюрсо».

Если раньше в Абрау-Дюрсо в основном приезжали на экскурсии отпускники, отдыхающие на черноморском побережье Краснодарского края, то сейчас это круглогодичные курорт. Совместно с корпорацией Туризм.рф к 2030 году здесь планируют построить новые гостиницы 4 и 5*, создать новые экскурсионные маршруты, акватермальный комплекс, аутлет.

- В 2018 году мы высадили первые виноградник, винный парк открылся для гостей в 2021 году, в 2022 году нас посетили уже 70 тысяч человек. А теперь Winepark стал частью огромного мира международного винного туризма, - сказала Екатерина Суменкова, руководитель отдела экскурсионно-методического обслуживания центра винного туризма Winepark в Ялте. Кстати, с дегустациями гостям винного парка помогает робот-сомелье!

- Далеко не все наши туристы - знатоки и ценители вин. Наша задача - завоевать доверие каждого туриста, для многих из них открыв новый мир винной культуры, - обратила внимание на важный момент Елена Гереш, руководитель ресторанно-дегустационного комплекса Château de Talu в Геленджике.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ НОТКИ

В Абрау-Дюрсо приехали послы трёх стран - Мексики, Уругвая и Доминиканской Республики, а также начальник отдела экономики и торговли посольства Перу.

Посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас пригласил россиян побывать в винодельческих регионах своей страны (больше ассоциирующийся с текилой) - Керетаро и Валье-да-Гуадалупе, а мексиканцев обещал позвать в Абрау-Дюрсо. Хотя и признал, что путешествия сейчас - дело непростое из-за сложностей с авиасообщением.

- Я впечатлён тем, чего достигла Россия в энотуризме. У нас много возможностей для сотрудничества и взаимодействия в этой сфере. Россия - важный, растущий рынок для экспорта уругвайских вин, - отметил Даниэль Рубен Кастильос Гомес Посол Восточной республики Уругвай в РФ. И, как истинный ценитель, нашёл общие нотки:

- Мы производим вина рядом с Атлантическим океаном, что делает их уникальными. Думаю, в этом у нас общее с Краснодарским краем, где вина производят вблизи Чёрного моря.

Туризм - отрасль красивая и вдохновляющая, но все же это бизнес. Прагматичный, как и любой другой. Ответ на вопрос, почему и регионам, и туркомпаниям, и виноделам, дал вице-президент GWTO Пабло Сингерман сделал на сессии «Международные успешные практики»: «винный» турист в своём путешествии тратит в среднем на 56% больше, чем обычный! Некоторые винодельни на туризме зарабатывают даже больше, чем собственно на продаже вина.

Настоящим открытием для многих участников форума стало выступление директора GWTO в КНР Цзяньвэй Цзян о впечатляющих темпах развития виноделия и винного туризма в Китае. Поднебесная входит в десятку крупнейших производителей вина в мире! Виноград выращивают даже в регионах, где зимой морозы достигают -40 градусов.

О винодельческих регионах самой популярной у российских туристов страны рассказала маркетинг-директор агентства по развитию и продвижению туризма Турции Джейлан Сенсой.

А знаете ли вы, что такое шато-колхоз? И с каким вином лучше всего сочетается узбекский плов? Неожиданный взгляд на не самое, согласитесь, очевидное направление для винных путешествия дал Сергей Данилов, директор GWTO в Узбекистане. И напомнил о тесной связи винного туризма с гастрономическими, историческим, культурным. В Самарканде, например, наряду с древними памятниками есть и музей виноделия - на заводе имени Ховренко, основанном русскими предпринимателями более 150 лет назад.

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Все хорошо, красиво и игристо? Разумеется, нет.

Важная задача, над которой сейчас работают чиновники и отраслевые объединения бизнеса, - внесение изменений в законодательство, которые помогут развитию энотуризма, Минсельхоз подготовил законопроект, позволяющий использовать часть земель сельхозназначения (к ним относятся и виноградники) для создания туристической инфраструктуры. Очень много внимания на форуме уделили подготовке профессиональных кадров для винного туризма.

У винных гидов - своя боль: им приходится проходить аттестацию наравне с коллегами, которые ведут исторические и музейные экскурсии. Хотя специфика работы совсем другая.

Состояние дорог - проблема не новая, но она остро стоит в тех регионах, где между винодельнями большие расстояния.

Форум винного туризма решили проводить ежегодно. Сравнивать, что изменилось в лучшую сторону, как у вина после ещё одного года выдержки.