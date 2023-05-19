Герой спецоперации «Z» рядовой Ценд-Аюр Динчит уничтожил в бою отделение врага

Рядовой Ценд-Аюр Динчит и лейтенант Никита Мушлантов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

СЖЕГ В БОЮ ПЯТЬ ТАНКОВ

Лейтенант Никита Мушлантов

«Танковый взвод под командованием лейтенанта Никиты Мушлантова осуществлял огневое прикрытие подразделения, ведущего бой за освобождение одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Выстраивая оборону, противник оборудовал нежилое здание под многоуровневую укрепленную огневую точку. В ходе попытки российских военнослужащих, продвинутся вглубь территории объекта, противник открыл по ним прицельный огонь. Оценив обстановку и определив позиции, с которых противник вел огонь, Никита принял решение подавить их. Завязался бой. В результате экипажем лейтенанта Мушлантова были уничтожены до 10 боевиков в укрепленном здании. Наступая дальше на позиции националистов, используя нестандартные решения, экипаж Мушлантова уничтожили 5 танков, 2 БМП и 3 автомобиля противника. Кроме того, лейтенант Мушлантов осуществил огневую поддержу минометной батареи и снайперской пары, ведущих бой с превосходящим противником, уничтожив при этом 6 боевиков. Смелые и решительные действия лейтенанта Мушлантова, а также профессионализм его подчиненных, позволили российским подразделениям освободить населенный пункт».

УНИЧТОЖИЛ ОТДЕЛЕНИЕ ВРАГА

Рядовой Ценд-Аюр Динчит

«Рядовой Ценд-Аюр Динчит действуя в составе подразделения, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Противник, стремясь удержать занимаемые позиции, открыл по нашим военнослужащим артиллерийский огонь. Оценив обстановку, командир подразделения принял решение продолжить выполнение задачи по взятию опорного пункта противника, оборудованного на подступах к поселку. В ходе штурма Ценд-Аюр Динчит лично уничтожил из штатного стрелкового оружия 7 боевиков ВСУ и подавил 2 минометные позиции. Также в ходе боя, рискуя жизнью, Ценд-Аюр Динчит вытащил из-под огня противника трех боевых товарищей, получивших ранения, перенес их в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь. За личное мужество и профессионализм, проявленные при выполнении боевой задачи рядовой Ценд-Аюр Динчит награжден медалью Суворова».