Фото: Александр КОЦ

Himars сшибают как гнилые груши

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала до 85 бойцов ВСУ, три бронемашины, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до 65 националистов, два автомобиля, САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов 14-й мехбригады ВСУ в Тищенковке. Южная группировки войск на Донецком направлении отправила во тьму до 130 «воинов света», 10 авто, британскую буксируемую гаубицу L118 , две БМП, БТР, три пикапа, САУ «Гвоздика» и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до 120 боевиков, три броне машины, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ в Константиновке. На Херсонском направлении потери противника составили до 30 бойцов, три автомобиля, гаубица Д-20. ПВО перехватили семь снарядов РСЗО Himars и 10 украинских БПЛА. Ибо нечего.

Четыре беспилотника сбили в крымском небе

Сергей Аксенов, глава Крыма, сообщил, что прошедшей ночью ПВО сбили 4 беспилотника на севере полуострова. По данным руководителя республики, разрушений и пострадавших нет. Аксенов призвал сограждан соблюдать спокойствие. И доверять информации только из проверенных источников. И эти источники нам известны.

За подрыв железной дороги в Крыму кто-то сядет - и надолго

В Крыму возбуждено уголовное дело о теракте после повреждения железной дороги. В результате ЧП было повреждено 130 метров железнодорожного полотна. С путей сошли 8 вагонов с зерном. Был изменен маршрут движения пассажирского поезда Севастополь – Санкт-Петербург и 18 пригородных электричек из Севастополя в Симферополь и обратно. В результате теракта никто не пострадал. Причиной схода, по предварительной информации, стал подрыв железнодорожных путей по наводке украинских спецслужб. Поймают — отправят по железной дороге сильно севернее Питера.

Украинцы подрываются на своих же минах

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ, подорвался на своем же минном поле на Краснолиманском направлении. По его данным, в районе Невского российской артразведкой был обнаружен автомобиль «Урал» противника. Он пытался добраться до передовой. При пристрелочном выстреле российской артиллерии автомобиль ВСУ съхал с грунтовки на обочину. И через несколько метров логично подорвался на мине. Установленной самими украинцами. При подрыве 8 украинских военнослужащих погибли, 13 были ранены. Не те дороги выбираете.

Пушилин рассказал, что происходит на флангах в Артемовске

Денис Пушилин, главы ДНР, сообщил, что для обороны флангов в Артемовске (Бахмуте) от украинских контратак принимаются «исчерпывающие меры». По его данным, ВСУ целенаправленно хотят прорвать фланги в Артемовске, дабы осложнить для российских бойцов освобождение самого города. Он добавил, что вскоре в город введут гражданские службы, в том числе силы МЧС. Пора.

Лондон назвал условие разморозки активов России

В британском МИДе заявили, что Лондон разморозит российские активы, когда Москва выплатит компенсацию Киеву. На сайте внешнеполитического ведомства сообщается: «Министр иностранных дел объявил, что российские госактивы, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся заблокированными до того момента, пока РФ не согласится оплатить ущерб, который она нанесла Украине». Черный британский юмор. Ранее Британия ввела санкции против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией. В частности, против 20 руководителей оборонных предприятий и компаний. Это чтобы быстрее занялись восстановлением незалежной?

США разрешат Европе поставки Киеву F-16

CNN сообщает, что Белый дом посылает сигналы европейским союзникам о том, что не заблокирует отправку самолетов F-16 Киеву. При том официальных запросов от европейских стран на экспорт F-16 пока не поступало. А ведь 14 самых отмороженных американских конгрессменов уже требовали от Байдена разблокировать поставки киевскому режиму этих боевых самолетов. В Европе же Лондон и Амстердам уже договорились о создании международной коалиции для поставок боевой авиации самостийной. А летать на них будут ваши летчики? Ведь украинские асы, срываясь в штопор, уносятся в ад.

Певцу Павлику в вышиванке отменили концерт в Берлине

Диана Янушкевич, организатор концерта в Берлине выдающегося украинского певца современности Виктора Павлика, сообщила с прискорбием, что выступление в столице ФРГ отменено. Причина для незалежной банальна. Этот 57-летний уроженец тернопольского городка Терпебовля угодил в скандала со спецпропуском, который дает право беззаботно рассекать по Киеву во время комендантского часа. Супруга Павлика, Катенька Репяхова, зачем-то опубликовала видео, где она с талантливым мужем несется по Южному мосту в Киеве, открытому только для спецтранспорта и запрещенному для съемки. Потом заявила, что спецпропуск — «подарок» мужа. Павлик назвал это шуткой — после того, как спецпропуск у него изъяла полиция. Шутка обернулась отменой концерта 4 июня в Берлине. А он так хотел там заработать и отдать деньги родной «победоносной армии». Остается петь под душем Шарко.

Украинские чиновники открещиваются от контрнаступа

Наталья Галибаренко, глава украинской миссии при НАТО, призвала Запад снизить ожидания от контрнаступа ВСУ. Вот что она рассказала литовскому национальному радио и телевидению LRT: «Мы говорим международным партнерам: "Проявите терпение, не давите. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы контрнаступление было успешным" . Тут же и посол незалежной в Британии Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих: «Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена ужасна». Медвежья болезнь почему-то охватила чиновников, которые не покладая рук трудятся за пределами родины.

Японский волонтер шокирован украинскими нравами

Фуминори Цучико, приехавший в Харьков волонтер из Японии, пожаловался на то, что из посылок на местной почте постоянно крадут вещи. Это, по его словам, «жалкая реальность» Украины. Например, из посылки, отправленной волонтеру из Берлина, стащили большую часть содержимого. По словам японца, подобное происходит уже в третий раз за короткий срок. Ранее на местной почте украли вещи из двух его посылок из Японии, похитив фонарики, лампочки и даже детскую одежду. Сотрудники почты даже не извинились за произошедшее. А что вы хотели — це Европа. Свобода приходит наглая.