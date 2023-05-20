Андрей Макаревич* купил квартиру в Грузии

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич живут в Израиле. Фото: соцсети.

Андрей Макаревич стал владельцем квартиры в Грузии. Музыкант купил апартаменты в Гонио – городе на берегу Черного моря в 14 километрах от Батуми. Как сообщили представители агентства недвижимости «Fatum», лидер «Машины времени» приобрел квартиру в строящемся комплексе «Wyndham Grand Aqua».

Резиденция, в которой решил обосноваться Макаревич – не просто жилой дом, а пятизвездочный курорт, работающий по системе «all-inclusive». На территории в 15 тысяч квадратных метров расположены 12 ресторанов, в том числе с халяльной и кошерной кухней, SPA, бассейны, детские и спортивные площадки, бизнес-инфраструктура, халяльный спа-комплекс и вертолетная площадка.

Вряд ли Макаревич будет жить здесь постоянно: скорее, рокер решил приобрести жилье в Грузии в качестве инвестиции. Квартиры в «Wyndham Grand Aqua» по звездным меркам стоят достаточно недорого. Музыкант купил самые дорогие двухкомнатные апартаменты с балконом и видом на море площадью почти 60 квадратных метров за 229 тысяч долларов (18 млн 342 тысячи рублей) – для состоятельных людей это сущие копейки. В здании продаются и более дешевые квартиры: например, студия за 64 тысячи долларов (5 млн 126 тысяч рублей).

Лидер «Машины времени» приобрел квартиру в строящемся комплексе «Wyndham Grand Aqua» в Гонио. Фото: listing.atrealt.com

Возможно, рокер решил купить недорогие апартаменты, поскольку у него заканчиваются деньги, заработанные в России. Сейчас музыкант сидит без концертов, а значит, и без особых доходов. Вероятно, артист вложиться в курортную недвижимость, чтобы сдавать ее и, таким образом, зарабатывать копеечку на старости лет.

Впрочем, Макаревич всегда слыл достаточно прижимистым покупателем. Израильские риэлторы до сих пор вспоминают, как музыкант торговался за свои пятикомнатные апартаменты в Нетании, в которых он живет сейчас. Рокер купил их в 2015 году за 30 миллионов рублей. Поначалу цена показалась ему слишком высокой, и лидер «Машины времени» долго не решался на покупку, отчаянно сбивая цену. Но потом все-таки выложил за квартиру полную сумму.

В Израиле 69-летний Макаревич живет вместе с молодой женой Эйнат Кляйн. После того, как музыкант женился на уроженке Украины (раньше Эйнат носила имя Инна Калинина и жила в Киеве), он провал все связи с родиной. Макаревич пляшет под дудку жены-русофобки и заявляет, что больше никогда не вернется в Россию. Сама Эйнат не скрывает, что ненавидит россиян. Недавно жена Макаревича набросилась в соцсетях на российского кардиохирурга, спасающего жизни детей с тяжелыми заболеваниями.

«Чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей?» - возмущенно обратилась к хирургу Кляйн в комментариях под его постом.

Сейчас Андрей Макаревич временно не работает. Ценник на выступления артиста и его коллег по группе стартует от 9 миллионов рублей, однако желающих заплатить такие деньги нет. А вот Эйнат, напротив, вскоре после рождения сына вышла на работу. Она подрабатывает фотографом, гидом и занимается виноделием. Пока жена трудится, музыкант занимается годовалым сыном и домашним бытом.

*Признан в России иноагентом.