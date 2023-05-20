Вопрос «Чей Крым?» зазвучал по-новому: Выяснилось, что Украина пользовалась полуостровом незаконно

Органы советской власти, принявшие решение о передаче Крыма из состава одной республики в другую, не обладали такими полномочиями Фото: Евгения ГУСЕВА

Весь период постсоветской истории России в нашей стране, начиная с момента развала СССР, неоднократно возникал вопрос о незаконности нахождения Крыма в составе Украины. После 2014-го, когда полуостров вернулся в «родную гавань», эти разговоры, казалось бы, потеряли свою актуальность, но в последнее время дополнительная аргументация в пользу и проведенных референдумов, и справедливости принятия Крыма в состав России представляется совсем не лишней. На этой неделе глава регионального парламента Крыма Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине, поскольку в силу того, что сама передача была незаконной.

- Мы имеем дело с очень серьезным объемом грубых нарушений. Это не какие-то сложные казуистические юридические нормы, которые нужно доказывать. Допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор мы задаемся вопросом, как такое могло произойти. Но это произошло, - констатирует Константинов. - При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись с 1954 года, а значит и в 2014-м. То есть, процесс нашего приема, передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен.

По его словам, органы советской власти, принявшие решение о передаче Крыма из состава одной республики в другую, не обладали такими полномочиями. Напомним, по этому вопросу было только решение Президиума Верховного Совета СССР, а парламентские органы самих республик – РСФСР и УССР – в процессе участия не принимали.

- Это как если бы государственный совет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике. Это первое. Во-вторых, Верховные Советы республик вообще не принимали решения о передаче. И, в-третьих, не были обсуждены и обозначены границы союзных республик после изменения "места прописки" Крыма, а это ключевой момент при оформлении такого решения. Это — не говоря уже о том, что не были проведены референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР, - перечислил глава парламента Крыма свои аргументы и добавил, что никаких дополнительных документов или решений, которые гарантировали бы защиту культурных, языковых и региональных традиций и норм, также не принималось.

— Все это — только небольшая часть тех нарушений, которые были допущены. И исходя из этого, Крым находится в составе России по законодательству, действовавшему до 1954 года, и никогда из ее состава не выпадал, - заключил политик.

Можно добавить, что Никита Хрущев, стоявший во главе Советского Союза, инициировал передачу полуострова Украине, не заботясь о соблюдении соответствующих юридических нормативов, поскольку тогда мало кто мог вообразить себе последовавшие в 80-90-х события. Более того, при оформлении новой собственности УССР в Москве так спешили, что о Севастополе, например, просто забыли. Этот город федерального значения требовал для себя особого отдельного решения, а поскольку его не было, то, если руководствоваться буквой закона, Севастополь из состава РСФСР так и не выходил.

Так что вопрос, чей Крым, приобретает новую актуальность, но не в смысле нынешней принадлежности, как этого бы хотели в Киеве, а в том аспекте, что не стоило Украине разевать на «чужой каравай». А то мы ведь еще потребуем «компенсацию за незаконное пользование чужой собственностью», нанесенный бездействием и хищническими действиями ущерб и так далее.