Модный скандал: Виктория Боня пришла на красную дорожку «Каннского кинофестиваля» в чужом платье

Перед премьерой пятой части саги «Индиана Джонс и колесо судьбы» Боня прошлась по красной дорожке в алом пышном платье из фатина Фото: REUTERS

43-летняя Виктория Боня стала самым обсуждаемым блогером в соцсетях на этой неделе. Все из-за ее ярких и неоднозначных нарядов, которые она выбирает на красные дорожки 76-го Каннского кинофестиваля. И вот опять скандал!

Перед премьерой пятой части саги «Индиана Джонс и колесо судьбы» Боня прошлась по красной дорожке в алом пышном платье из фатина от французского дизайнера Кристофа Гийарме. Как устроено «нарядное» закулисье фестиваля? Большие звезды часто приезжают со своими стилистами, визажистами, нарядами… Остальные приглашенные герои «красной дорожки» получают возможность выбрать для выхода на фестиваль наряд от какого-то дизайнера – партнера фестиваля. Такая же история с украшениями. И даже макияж и прическу Боня получила бесплатно – от партнеров фестиваля. Услугами визажиста и стилиста по волосам может бесплатно пользоваться любой герой красной дорожки.

После фестивального дня вещи и украшения возвращаются брендам, которые получают бесплатную рекламу, так как фотографы всего мира снимают звезд в Каннах. Даже экс-участница «Дома-2» Боня в алом наряде попала в подборки «лучших образов фестиваля» на сайтах зарубежных глянцевых изданий. Вика тут же сделала нарезку из этих сюжетов для соцсетей и осталась довольна: «Считается, что красное платье - рискованный выбор на дорожку. За 10 лет на фестивале я всего трижды выходила в красном. Велика вероятность промахнуться с оттенком наряда и слиться ковровым покрытием. Но, мне кажется, в этот раз риск оправдал себя».

Но тут 23-летний блогер Марьям Тилляева (внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, а также бывшая девушка блогера-миллионера Амирана Сардарова) опубликовала в соцсетях фото, где она в таком же платье красуется на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля. Но Марьям так нарядилась год назад, и на платье несколько иначе расположен ряд оборок, хотя это и не слишком заметно. Тилляева кокетливо подписала снимок: «Что-то знакомое». Ситуация нередкая – бренды часто шьют несколько похожих нарядов, которые и выдают напрокат или продают. Большим звездам такие экземпляры не предлагают, а всем остальным – пожалуйста.

Марьям так нарядилась год назад Фото: соцсети

Подписчики блогеров уже поспорили: одни считают, что наряд больше идет Марьям, другие – Виктории. Боня параллельно попала еще в один скандал. Блогер Виктория Лопырева прямиком из Дубая написала в соцсетях: «Мне одной смешно смотреть на девчонок, которые покупают пропуск на дорожку в Каннах и потом постят фотки, как будто они главные героини фильма? А в этот момент фотографы кричат «да проходи ты уже!»

Боня не промолчала и заявила, что Лопырева видимо судит по личному опыту: «Жалко читать такие комментарии. Что же многим девушкам не спится спокойно, что я хожу на кинофестиваль?» Блогер и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня живет с дочкой в Монако – до красной дорожки она доехала на машине из дома за час. Заграницу Боня переехала, так как родила дочь от монакского бизнесмена. Виктория говорит, что на красную дорожку Канн ее приглашают бренды-спонсоры фестиваля. Боня наряжается так, чтобы привлечь максимум внимания – появление на таких мероприятиях помогает блогеру получать рекламные контракты. Что касается алого платья, которое сейчас обсуждают в соцсетях – такие пышные «зефирки» с воланами были актуальны несколько лет назад. Стилисты в шутку называют их «платья из коллекции московских аниматоров». Но пышные «зефирки» до сих пор появляются на красных дорожках – несколько недель назад Сальма Хайек была на «модной Оскаре» Met Gala-2023 в алой юбке с такими воланами от Gucci. Так что Боня не хуже голливудских звезд.