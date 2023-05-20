У Нью-Йорка выявили лишний вес: городу грозит затопление

Рано или поздно часть США уйдет под воду
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Специалисты Геологической службы США (United States Geological Survey) и их коллеги из Университета Род-Айленда (University of Rhode Island) взвесили Нью-Йорк (New York City). Он весит 764 000 000 тонн. И это только здания. А если приплюсовать бетонные и асфальтовые дороги со всеми автомобилями, железнодорожные пути с мостами ипоездами, да еще и людей - особенно толстых, то наберется и весь миллиард тонн.
Далее ученые определили, какое давление на поверхность оказывает нагромождение всех городских тяжестей. Смоделировали на компьютере их поведение. И зная геологическое строение подстилающих недр, в итоге поняли, что конкретно происходит и с самими зданиями, и с грунтом под ними, который состоит из и песка, ила и глинистых озерных отложений. О чем сообщили в журнале Earth's Future.
Динамика оказалась такова: грунт проседает в среднем со скоростью 2 миллиметра в год, а под небоскребами – аж со скоростью почти в 300 миллиметра в год. Подтверждение своего моделирования ученые нашли в данных, полученных со спутников.
Распределение давления на грунт в Нью-Йорке
Большая часть нижнего Манхэттена – района Нью-Йорка – уже находится всего на 1-2 метра выше нынешнего уровня моря. Во время ураганов воды тут бывает по колено. Местами и по пояс. С каждым годом воды будет все больше и больше. В конце концов Нью-Йорк утонет. Даже без наводнений, вызванных таянием льдов в результате глобального потепления.
Из исследования американцев вытекает, пардон за каламбур, как минимум, один практический вывод: строить каменные стены для защиты крупных прибрежных городов от затопления не эффективно – грунт проседает и со временем опускается. В итоге, мера становится бесполезной.
К 2020 году вес зданий и прочей инфраструктуры на Земле сравнялся с весом всех живых существ.
Здания и дороги весят больше, чем все деревья и кустарники.
Суммарный вес углерода в составе всех живых организмов нашей планеты составляет 550 миллиардов тонн (или 550 ГигаТонн)
Географы создали карту грядущего Всемирного потопа
Сейчас лед покрывает 10 процентов поверхности Земли. Его объем, по приблизительным подсчетам, составляет 9 миллионов кубических километров. Что будет, если вся эта замерзшая вода растает?
- Будет потоп, - предрекают ученые. - Уровень мирового океана поднимется на 70 метров.
Как будет выглядеть наша планета после потопа? Это изобразил National Geographic, создав серию карт.