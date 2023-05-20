У Нью-Йорка выявили лишний вес: городу грозит затопление

Рано или поздно часть США уйдет под воду Фото: Shutterstock

Специалисты Геологической службы США (United States Geological Survey) и их коллеги из Университета Род-Айленда (University of Rhode Island) взвесили Нью-Йорк (New York City). Он весит 764 000 000 тонн. И это только здания. А если приплюсовать бетонные и асфальтовые дороги со всеми автомобилями, железнодорожные пути с мостами ипоездами, да еще и людей - особенно толстых, то наберется и весь миллиард тонн.

Далее ученые определили, какое давление на поверхность оказывает нагромождение всех городских тяжестей. Смоделировали на компьютере их поведение. И зная геологическое строение подстилающих недр, в итоге поняли, что конкретно происходит и с самими зданиями, и с грунтом под ними, который состоит из и песка, ила и глинистых озерных отложений. О чем сообщили в журнале Earth's Future.

Динамика оказалась такова: грунт проседает в среднем со скоростью 2 миллиметра в год, а под небоскребами – аж со скоростью почти в 300 миллиметра в год. Подтверждение своего моделирования ученые нашли в данных, полученных со спутников.

Распределение давления на грунт в Нью-Йорке

Большая часть нижнего Манхэттена – района Нью-Йорка – уже находится всего на 1-2 метра выше нынешнего уровня моря. Во время ураганов воды тут бывает по колено. Местами и по пояс. С каждым годом воды будет все больше и больше. В конце концов Нью-Йорк утонет. Даже без наводнений, вызванных таянием льдов в результате глобального потепления.

Из исследования американцев вытекает, пардон за каламбур, как минимум, один практический вывод: строить каменные стены для защиты крупных прибрежных городов от затопления не эффективно – грунт проседает и со временем опускается. В итоге, мера становится бесполезной.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

К 2020 году вес зданий и прочей инфраструктуры на Земле сравнялся с весом всех живых существ.

Здания и дороги весят больше, чем все деревья и кустарники.

Суммарный вес углерода в составе всех живых организмов нашей планеты составляет 550 миллиардов тонн (или 550 ГигаТонн)

КСТАТИ, О ГЛОБАЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ

Географы создали карту грядущего Всемирного потопа

Сейчас лед покрывает 10 процентов поверхности Земли. Его объем, по приблизительным подсчетам, составляет 9 миллионов кубических километров. Что будет, если вся эта замерзшая вода растает?

- Будет потоп, - предрекают ученые. - Уровень мирового океана поднимется на 70 метров.

Как будет выглядеть наша планета после потопа? Это изобразил National Geographic, создав серию карт.